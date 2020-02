Dirigencia del PT no avala designación de Rivera Ortega: regidor del G7

El regidor Luis González Acosta, dio a conocer que los regidores del G7 no reconocerán a Ángel Rivera Ortega como el nuevo coordinador de los regidores de la Coalición Juntos Haremos, incluso que la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) no avala dicha designación.

Fue este 31 de enero que la alcaldesa de Puebla Claudia Rivera Vivanco, nombró al regidor Ángel Rivera Ortega como el nuevo coordinador de los regidores de la Coalición Juntos Haremos Historia, dejando a un lado a Edson Cortés y a Ana Laura Martínez.

A través de un oficio dirigido a los regidores, a la Sindicatura Municipal y Secretaría General del Ayuntamiento, el regidor Ángel Rivera, que es parte del PT, confirmó que a partir del 30 de enero del presente año y hasta el 14 de octubre del 2021, será el coordinador de los regidores de la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, es decir, de los regidores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del PT y del Partido Encuentro Social (PES).

Por lo anterior, González Acosta informó que la dirigencia estatal del PT le informó que no avalan el nombramiento, y que en próximos días se comunicarán con la dirigencia nacional para ver si el nombramiento de Rivera Ortega es ratificado, pero por el momento, los regidores del G7 no lo reconocen.

“Es un atropello a la vida del trabajo de los regidores, somos sus pares, somos el máximo gobierno, no somos sus empleados (…) no es un tema personal en contra del regidor, sino que es un tema institucional, es un tema de procedimientos, en el que no se puede estar actuando de manera autoritaria y querer mangonearnos”, dijo.

A lo anterior, se suman las acciones que ha tomado el regidor Edson Cortes, quien giró un documento a la alcaldesa y a la Contraloría Municipal en donde señala que los regidores son representantes populares y la designación de la coordinación no es asunto de interés público, por tanto, Rivera Vivanco debe de respetar los acuerdos votados por los integrantes de la coalición.

En contraste, la regidora Ana Laura Martínez, declaró que los regidores no pueden estar en contra de dicha designación, ya que al inicio de la administración todos aceptaron que la coordinación la iba a tener ella y Edson Cortés sólo por un año.

