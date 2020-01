Diputados de Morelos llamarán a comparecer a titular de Seguridad

La Comisión de Gobernación del Congreso de Morelos solicitó «la comparecencia urgente” del comisionado de Seguridad Pública (CES), José Ortíz Guarneros, para que rinda un informe detallado sobre la investigación por la liberación de supuestos secuestradores, presuntamente ordenada por mandos policiacos en Cuautla.

Ayer, la CES y la Secretaría de Gobierno de Morelos informaron la suspensión de los mandos policiacos por su presunta intervención en la liberación de los presuntos secuestradores.

El pasado 11 de enero, el coordinador operativo de la Policía Municipal Isael Nieto Pliego, denunció que su superior inmediato, Gamaliel González, y dos altos funcionarios del a CES ordenaron la liberación de tres presuntos secuestradores detenidos horas antes.

En tanto, los jefes policiacos respondieron que los detenidos en realidad eran las víctimas, que debían ser liberados, por lo que las personas fueron liberadas.

A respecto, el diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, solicitó por escrito que Ortiz Guarneros se presente ante los legisladores para aclarar la situación.

Casas González consideró necesaria la presencia del funcionario, debido «a los graves hechos y múltiples señalamientos que dejan en estado de incertidumbre a la sociedad, y sobre todo, en entre dicho a los mandos medios policiaco, debido a los acontecimientos delictivos de la zona oriente, en particular, los señalamientos del titular de seguridad pública municipal de Cuautla, derivado de un operativo el pasado día sábado 11 de enero”, redacta el legislador en su petición oficial al presidente de la comisión de Seguridad Pública del Congreso estatal, Alfonso Martínez.

Estoy dispuesto: Ortiz Guarneros

José Ortíz Guarneros se dijo dispuesto a acudir al Congreso del Estado cuando le sea solicitado.

“Yo, todas las veces que he sido requerido por los señores diputados, he acudido y esta vez no será la excepción. Si ellos me requieren, yo voy, previo consentimiento del señor gobernador, Cuauhtémoc Blanco”, expresó el funcionario estatal.

Aseguró que mantiene un contacto permanente con el presidente de la comisión de Seguridad, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y mes con mes, ante el resto de los integrantes de esa comisión, presenta los resultados y los objetivos de seguridad.

Protestan en Cuautla por separación de mando



Habitantes de varias colonias Cuautla protestan para rechazar la destitución del coordinador operativo de la Policía local, Isael Nieto Pliego.

Alrededor de las 11:00 horas, familiares y amigos del jefe policiaco destituido, así como habitantes de colonias se reunieron para cuestionar la decisión.

Nieto Pliego llamó a una rueda de prensa de forma inmediata para denunciar el hecho, por lo que este martes la CES anunció la apertura de una indagatoria penal y administrativa para llegar a la verdad de los hechos, pues la contra versión indica que los policías al mando de Nieto Pliego son responsables de allanar una propiedad e , incluso, de haber robado 700 mil pesos.

RLO