Diputado respalda contención de migrantes por Guardia Nacional

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Alfredo Femat, respaldó la contención de la nueva caravana de migrantes con elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, pues, dijo, nadie puede ingresar al país con violencia y a empujones.

“Yo lo que creo es que México tiene que buscar la manera de que cualquier persona que quiera ingresar a territorio nacional, primero lo haga de forma regular, por los conductos; cualquier gente que quiera ingresar a cualquier país no lo puede hacer por la vía violenta y a empujones, cualquier país tiene su política de ingreso”, puntualizó.

Al ser interrogado sobre si eso justifica la participación de la Guardia Nacional para contener a los migrantes, el diputado federal del PT atajó:

“No es que se justifique, no es que se justifique, el problema es que no puede ser a aventones como tú puedes ingresar a un país; lo que México está pidiendo es que la gente que quiere ingresar lo haga por los procedimientos que deben ser, apersónate con tus documentos, solicitas el refugio, solicitas el asilo”.

Femat evitó calificar la política migratoria de la actual administración, pero sostuvo que “el gobierno mexicano está haciendo lo que conviene a los propios intereses, porque si los dejas ingresar a todos los que llegan al sur, qué vas a hacer con ellos”.

— El diputado Muñoz Ledo ha insistido en que la Constitución garantiza el libre tránsito de cualquier persona, independientemente de su nacionalidad. ¿Está el gobierno mexicano violando la Constitución?- se le interrogó.

— No te sabría decir; yo lo que sí te digo es que, aun así, tú tienes que presentarte en cualquier país con documentos y apersonar quién eres y hacer la solicitud correspondiente, reviró.

— ¿Pero es correcta la actuación de contener a la migración a través de la Guardia Nacional?- insistieron los representantes de los medios informativos.

— Yo no te podría decir si es correcto o no; lo que yo sí te puedo decir es que cualquier país tiene que tener reglas para que cualquiera ingrese a su país. Tú puedes ir a cualquier país y no lo puedes hacer a empujones. Cualquier tiene un control y tienes que presentar tus documentos y tienes que apersonarte, dijo.