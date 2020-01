Detectan empresas turísticas irregulares en Zacatlán

Sin permisos, ni placas ni tarjeta de circulación y sin póliza de seguro para usuarios operan las empresas «Todo Terreno Cuatrimotos» y «Jeep Tour Zacatlán», de servicios turísticos en Zacatlán, reconoció el director de vialidad municipal, Ricardo Chávez Lázaro.

Para contextuar estas declaraciones, en redes sociales se criticó a principios de mes que esas empresas de transporte turístico venden recorridos por zonas naturales y turísticas de este municipio sin seguridad, incluyendo rutas nocturnas en el bosque, con costos que varían de los 300 a los 650 pesos.

Aunque se presumen permisos de la Secretaría de Turismo, la crítica es porque esa dependencia federal no otorga licencias de este tipo y no cuentan con el permiso de la autoridad municipal; así, el reproche de los usuarios es por la carencia de sistemas de seguridad.

Bajo este contexto, según el funcionario municipal: «El hecho de que brinden un servicio al turista, no puede ser justificación para operar ilegalmente, sería un pésimo precedente y mal ejemplo para todos los prestadores de servicio de Zacatlán», advirtió el funcionario y abundó: «además carecen de una ruta trazada, lo mismo ingresan a calles del centro en áreas peatonales que no son para su uso, que a comunidades sin ningún tipo de orden en su recorrido».

El funcionario detalló que en el caso de «Todo Terreno Cuatrimoto» se sancionaron dos cuatrimotos y una moto guía «porque ofrecen un servicio en unidades sin placas, ni tarjeta de circulación, tampoco tienen la licencia correspondiente para ejercer la actividad por la que cobran hasta 650 pesos, ni póliza de seguro».

En el caso de «Jeep Tours Zacatlán» se sancionó una de sus unidades por prestar un servicio público sin la autorización correspondiente «además al revisar sus documentos, no tenían tarjeta de circulación, ni póliza de seguro».

Para el encargado de la vialidad en el municipio, entre los recorridos que ofrecen las empresas, figura el turno nocturno: «La pregunta es qué tipo de seguridad ofrecen a los usuarios, ninguna, porque no tienen una póliza de seguro en caso de volcadura o alguna otra contingencia, no tienen extinguidores, cascos de seguridad, implementos especiales para seguridad de niños y personas de la tercera edad, tampoco kit de primeros auxilios, cualquier comerciante o prestador de servicios sabe que si no tienen sus documentos en regla en cualquier momento pueden ser sancionados».

Chávez Lázaro defendió que «se trata de una medida de justicia, en Zacatlán hay diferentes prestadores de servicio, si a todos se les pide operar en la legalidad y orden, no hay motivo para hacer distinciones, ahí están las instancias correspondientes para que cada quien tramite la licencia que requiere».

