Worbis, la novata de la Liga a los 36 años

A los 36 años de edad se está a tope de capacidades en la vida, pero cuando te dedicas al deporte y más a uno como en el futbol hay quien inclusive te retira porque está convencido que tu mejor momento ha pasado.

Pero atletas como Lupita Worbis, hoy goleadora de La Franja Femenil, se revelan a la “norma” y comprueban con buenas actuaciones semana a semana, que la edad está en la mente y no en el cuerpo.

“Al principio (cuando buscas una oportunidad para jugar) te sientes mal porque hay candados de edad y pasan de largo lo que les puedes aportar por tu experiencia”, valora en exclusiva para El Sol de Puebla, Lupita.

“Pero para mí no es raro estar jugando a esta edad, pues tengo presente el antecedente de ‘Formiga’ (jugadora brasileña que a los 40 años jugó el Mundial Femenino de Francia), quien comprobó que todo eso que se dice de ser mayor está en tu mente. Así que mientras tenga el futbol y la oportunidad de jugar, aquí estaré”, añade la novata sensación del Puebla y de la Liga Femenil MX.

A casi dos meses de debutar en el balompié profesional de México, sacarse la espina de jugar en los grandes escenarios del país, marcar tres anotaciones y repartir una asistencia, Lupita asegura aún no está al 100 por ciento de sus capacidades dentro del terreno de juego.

“A mis 18 años siento que estaba en mi mejor estado físico, pero no tenía la experiencia y eso me ayuda mucho hoy. Aunque en el presente siento que aún me falta para llegar al 100, pero tampoco siento que estoy mal”, explica.

LOS MISMOS NERVIOS DE LA PRIMERA VEZ

Aunque Lupita con toda su experiencia y gaje en el mundo del futbol sigue sintiendo los mismos nervios de la primera vez.

Ella alude eso a su compromiso “por hacer las cosas bien, y sobre todo el deseo de cumplir con el trabajo”.

Lo anterior, también lo utiliza para explicar por qué le ha costado tanto a Puebla esta temporada en casa. Las Franjitas, en el Cuauhtémoc han jugado hasta ahora cuatro duelos y siguen en busca de su primera victoria como local en el torneo y primera en los últimos cinco meses.

Pero en el último compromiso, a su entender les faltó “colmillo” o manejo de partido, situación propia de una escuadra tan joven como lo es aún Puebla.

“Hay nerviosismo de todas por querer agradar a nuestra afición, aunque en el último partido controlamos mejor las emociones. Sin embargo, nos faltó un mejor manejo de partido”, analiza.

Pero para el duelo ante Monterrey del próximo domingo, Worbis insta a sus compañeras a jugar igual de “liberadas que en las salidas pasadas y con el deseo de dar otro paso hacia el objetivo”, la calificación.

Lupita, el fichaje bomba del conjunto blanquiazul para este torneo, cumple con creces con el currículo que le precedía hasta antes de su llegada a Puebla. A casi dos meses del arranque de la competencia, y a quienes dudaban de su aportación a los 36 años de edad, es líder de goleo del equipo y dueña ya del brazalete de capitana.

