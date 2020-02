¡Vuelan alto! La Franja tiene la motivación por las nubes

La juventud se engalla, y tanto Javier Salas como Salvador Reyes, dos de las nuevas caras del Puebla en el actual torneo coinciden que ese triunfo contra Toluca del viernes pasado, los motiva para ir con todo por el triunfo a Tijuana, el próximo viernes cuando se ponga en marcha la octava fecha del torneo Clausura 2020.

Lo de Toluca quedó atrás, hay que pesar en lo que viene, pero hay que reconocer que ese resultado positivo nos motiva para buscar más en lo que viene Coincidieron

“Xolos es un equipo que necesita puntos al igual que nosotros, pero venimos con la idea de que con esta victoria queremos enracharnos con varios partidos con triunfo y ellos serán un buen rival para medir fuerzas”, dijo en principio Salvador Reyes, quien ha sido utilizado como lateral izquierdo por el técnico Juan Reynoso.

Añadió que la victoria sobre Toluca les ha brindado la posibilidad de entrenar con nuevo ánimo y bríos renovados ya que el cambio anímico va cambiando a favor paulatinamente.

Si bien siempre se trabaja con seriedad para encarar al próximo rival, es una realidad que el ánimo es mejor y sabemos que vencer al Toluca en cualquier circunstancia es de alto valor. En lo personal te lo digo, es una pequeña losa que comenzaba a cargarse y ahora con esta victoria nos liberó en algún aspecto y ahora si queremos enracharnos positivamente Reconoció

Sobre el rendimiento individual y el cómo se ha acoplado tanto a sus compañeros como al esquema del entrenador Juan Reynoso, el ex jugador de Monarcas señaló que “me he sentido bien en la posición, era un sitio que no desconocía ya que la venía jugando en Morelia, en Cimarrones inicié jugando en lateral izquierdo, me gusta y trato de hacerlo de la mejor manera”, subrayó.

Finalmente, sobre la superficie de pasto sintético que tiene el estadio “Caliente” y dónde jugarán éste viernes ante Xolos, Salvador Reyes, reconoció que el jugar en esas condiciones representa un reto, aunque espera que no influya en inclinarse la balanza a favor de los locales.

“Será un partido parejo, duro, reñido, pero créeme tenemos las intenciones de ir por la victoria. Históricamente es una cancha que le ha pesado al Puebla, en la semana se está trabajando en las situaciones que se puede aprovechar del rival, es un partido que nos viene bien, lo vamos a aprovechar”.

SALAS EN LA MISMA SINTONÍA

Tocó el turno del mediocampista Javier Salas, quien señaló que ya merecían el triunfo pese a lo que muchos señalaban que el Puebla no jugaba bien, al interior del equipo saben que trabajaban para conseguir los tres puntos y ante Toluca se logró, esperando que esa inercia continúe el viernes en Tijuana.

“Veníamos haciendo mejor las cosas, era lo que necesitaba el equipo, un triunfo y sobre todo en casa, estamos haciendo las cosas bien para lo que viene”, dijo en principio el ex elemento del Cruz Azul.

Sobre los factores que provocaron el triunfo ante los Diablos, el mediocampista aseveró que el llenarse de confianza para realizar mejores jugadas sin temor de hacer mal las cosas fue la causa principal del buen desempeño.

“Tuvimos una buena posesión de balón contra Toluca y queremos repetirlo con Xolos, con garra que demostramos en la lucha por cada balón, creo que ese es el camino”, respondió.

En lo personal, Javier Salas dijo sentirse cada vez mejor en el campo con el apoyo de sus compañeros y agregó que la intensidad con la que se jugó en el último partido en busca de disputar la pelota y mantener la posesión del esférico será importante preservarlo.