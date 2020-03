[Video] Ella es Mati, la poblana ganadora del Exatlón de TV Azteca

La poblana y quien brillara como atleta en las distancias de 100, 400 metros planos y en su última etapa como universitaria en el Heptatlón, se coronó campeona en la rama femenil de la tercera edición del programa Exatlón el cual es transmitido por Azteca.

Desde niña comenzó su gusto y pasión por el Atletismo representando con éxito durante sus años en Olimpiada nacional, posteriormente, en la etapa como universitaria, tanto en CONADEIP como en CONDDE, brilló representando a Puebla, en concreto a la UDLAP.

Ahora como integrante de la tercera edición de este exitoso programa de Televisión Azteca desde el comienzo de la edición se mostró como fuerte candidata para llevarse el primer sitio que al final lo consiguió.

De acuerdo con el Facebook del programa Mati fue la atleta con más medallas y premios de la temporada, se llevó una moto, un auto, un viaje a París, 3 mil dólares en oro, un teléfono inteligente, pero lo mejor de todo es que nunca se fue a una eliminación.

Es es el sacrificio de estos siete meses que hecho, todos estos días de despertarme, de echarle todas las ganas del mundo, todo el desempeño que hice en cada circuito, cada punto, todo el corazón que entregue todas las lagrimas todo el esfuerzo, todo el equipo es lo que vengo cargandoasí habló Mati sobre el trofeo que sostenía en sus manos durante una entrevista del programa

Pero no sólo eso y es que además compartió que este es el resultado de la meta que se planteó desde un inicio.

Creo que la verdad sí me lo merezco, he luchado todos los días para conseguirlo, desde que me subí al avión me mentalice que quería ser la ganadora de la terca temporada

Además también hablo de lo que este triunfo representa para las mujeres.

No hay impedimento para nadie ni por ser mujer somos menos, creo que las mujeres somos súper fuertes, y hay que demostrarlo todos los días y no hay que dejar que nadie nos diga que no, la única persona que nos puede decir que no somos nosotros y todo está aquí