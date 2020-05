¡Temple de águila! Poblano llega al América para quedarse

Tener los objetivos claros en la vida es algo que nos lleva a ir cumpliendo meta tras meta, para el poblano Esteban Lozano llegar a las Águilas del América con 16 años de edad es solo el principio de una historia que tiene todos los ingredientes para ser exitosa.

Trabajo, esfuerzo, dedicación y disciplina han sido las constantes para el joven originario de Puebla, eso lo ha llevado a ser figura de la categoría Sub-15 del conjunto americanista y también a ponerlo en la mira de la selección mexicana Sub-17.

Su nombre comienza a tener eco en el medio futbolístico, el atacante americanista tiene bien desarrollado el olfato goleador, con sus seis anotaciones al llegar al Nido ha hecho levantar las miradas de varios entrenadores.

“Siento que a veces es muy importante en el fútbol, la mentalidad, porque siempre va haber gente que te diga que no puedes, pero uno siempre debe tener metas claras, confiar en sí mismos y el saber que lo puedes conseguir, pensando objetivamente y poniéndonos metas. La verdad es así como a mí me ha funcionado, es muy importante estar bien mentalmente”, reveló Lozano Solana.

MENTALIDAD AMBICIOSA

Si bien el esfuerzo físico es fundamental, la mentalidad juega un papel importante, Esteban no se conforma y va por un reto cada día, así, tal y como su referente más importante, no solo de fútbol, también de vida: Cristiano Ronaldo.

“Ha sido fruto del trabajo que he realizado, nada ha sido regalado. Se supone que yo estaría jugando en la Sub-16, pero esta categoría es la 17 que está por arriba de donde estoy y el hecho de que me subieran para apoyar al equipo y metiendo seis goles en el torneo, la verdad es algo padrísimo y también saber que estoy ayudando. He trabajado que me esforzado y se me fue dando, obviamente el saber que se me están abriendo puertas es algo padrísimo”, expresó el joven americanista.

VISTA DE ÁGUILA

El América lo vio y no lo perdió de vista, y es que cómo no seguir al atacante que les clavó dos goles en un partido y que además dio muestra de su determinación a la hora correcta. Fue así como Esteban Lozano llegó al Nido.

“Yo estaba en Puebla jugando en una academia, cuando Lobos BUAP logra ascender nos pide que los representáramos en una categoría y jugamos contra América, ganamos 2-1, yo les metí dos goles. Ahí me vieron y me llamaron para la Sub-15 para entrar con registro directo y así fue”, recordó.

EL CIELO ES EL LÍMITE

El plan de vida es muy importante para un deportista que no puede perder tiempo, cada minuto que pasa es esencial para su carrera, tampoco hay una meta, son varias y dar lo mejor de sí en todo momento lo convierte en un atleta de alto rendimiento.

“Siento que si ahorita me pongo un objetivo más alto me estaría limitando, porque igual puedo dar más, pero sí tengo muchas metas, llegar a Europa, jugar con la selección, ganar un mundial, sin esas metas que todo futbolista quisiera tener, pero yo estoy seguro que si sigo como voy lo voy a conseguir”, vaticinó.

El pilar de este joven poblano es sin duda su familia, quien lo ha impulsado a potenciar lo mejor de él, a pesar de no existir un futbolista profesional en su familia, ha sabido responder de la mejor manera a todo el esfuerzo realizado por sus padres.

“Siempre me han apuntado mucho, siempre he dicho que no quiero dejar estudiara, cuesta, pero haciendo un esfuerzo me siguen apoyando”.

Con el futuro por delante, Esteban Lozano es una seria promesa para el futbol mexicano, ha sido catalogado como uno de los mejores atacantes de su categoría, un joven que espera ese momento en el cual pueda conquistar el sueño de la primera división.