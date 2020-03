«Suspender una función, duro golpe económico», Benjamín Mar

“La suspensión de la función de lucha libre del pasado lunes en la Arena Puebla representó un duro golpe para la economía de mucha gente, entre empresa, luchadores y vendedores, pero nosotros nos regimos por los parámetros que marca el organismo mundial de la salud y apoyamos todas las decisiones que se tomen para evitar que la pandemia del coronavirus nos afecte”, señaló el gerente general y administrador del coso poblano, Benjamín Mar.

“La empresa se ve completamente afectada porque deja de contar con un ingreso; los luchadores se ven afectados porque dejan de trabajar, edecanes, refresqueros, cerveceros, y todas las personas que lunes a lunes acuden a vender sus productos en el exterior de la Arena, como los de las cemitas, los de las máscaras, quesadillas, tortas, tacos a todos nos pega por igual”, agregó Benjamín, exluchador profesional que en la parte final de su carrera luchó bajó el nombre del Jabato.

“A todos por igual no pega económicamente, pero son las disposiciones y se tienen que acatar para bien de todos”, destacó.

“Tanto la Empresa como el Consejo Mundial de Lucha Libre estamos unidos en esta situación, aunque nos veamos afectados porque no hay ingreso, y los luchadores que son la materia prima, que si no trabajan no ganan, también están conscientes del momento que vivimos y todos debemos jalar parejos para evitar un daño mayor”, expresó.

Benjamín Mar agregó que todo estaba listo para presentar la función de lunes, pero el domingo por la noche les avisaron que era imposible por ser un evento masivo y por las medidas que se estaban tomando por la situación del coronavirus.

“Hubo una confusión, porque el mismo gobernador declaró a un medio local que los eventos en Puebla con menos de 5 mil gentes no se iban a suspender, pero después nos avisó el municipio, por medio de la Regidora de Deportes, titular de la comisión de box y lucha que era imposible hacer la función”.

“Como gerente de la Arena tenía la esperanza que todo siguiera normal, porque yo vendo un espectáculo semana a semana, pero no pasa nada, porque nosotros siempre vamos de la mano con las autoridades y la empresa siempre está para avocarse a los lineamientos que nos indiquen.

“Es una situación de bastante incertidumbre y la afición también necesita un distractor, pero primero está la salud y la seguridad de los poblanos”.

QUE PASE PRONTO

Señaló que esperan que pronto pase la contingencia, como sucedió en el 2009 por la situación de la Influenza, donde la Arena solamente se cerró una semana.

“En ese año todo funcionó muy bien, y se tomaron las medidas indicadas para que la situación no pasara a mayores.

“Esta vez, espero que no pase más allá de dos o tres semanas, y nosotros estamos preparados para todo, para cuando nos indiquen, aunque sí más tiempo sería un daño terrible para quiénes dependemos de la lucha libre.

“Estamos preparados para reabrir cuando se nos indique, tomando las medidas de higiene reglamentarias, como el monitoreo de los aficionados, tomar la temperatura de cada uno de ellos, y con gel bacterial, para su aplicación al ingreso al recinto”.

Recomendó que todos debemos estar unidos, ser responsables y que los padres de familia cuiden bien a sus hijos. “No son vacaciones, es una contingencia y ojalá todos se mantengan en su casa, sigan las indicaciones establecidas de higiene para evitar una propagación mayor”.