Suspenden Nacional de Street Soccer en Puebla

Puebla verá frustrado su deseo de organizar el campeonato nacional Homeless World Cup el cual tenía programado efectuarse en el mes de mayo y es que a causa del Coronavirus este objetivo no se podrá cristalizar, luego de que durante años el comité organizador en nuestro estado tenía la intención de efectuar este prestigioso torneo.

Ricardo Jiménez, máximo impulsor durante varios años de este evento tanto a nivel estatal como nacional, lamentó que un sueño que buscaron durante varios momentos concretar y que ahora se les había concedido al nombrar a Puebla como sede del evento nacional ahora no se podrá realizar.

“Sin duda la pandemia ha trastocado todos los ámbitos sociales y en lo deportivo no es la excepción nosotros teníamos la intención de realizar el 28 de marzo la fase estatal y lamentablemente una semana antes se declaró la emergencia nacional por lo que tuvimos que cancelar de forma inmediata pensamos que el campeonato nacional a realizarse en el mes de mayo sí se podrá llevar a cabo, pero tampoco será posible”, dijo.

“Nos enviaron la noticia desde los cuarteles en Glasgow Escocia, sede principal del Homeless World Cup por conducto de Mel John, declaró como cancelado todo tipo de evento en los distintos órdenes además de que en el mes de julio en Finlandia se efectuaría el campeonato mundial y a raíz de esa decisión en cascada llegaron las cancelaciones de los eventos nacionales en distintos países”, acotó.

Indicó que la logística para la realización del campeonato nacional en Puebla ya estaba lista y sería la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe la sede que albergaría dicho torneo y se descartaría la explanada del Zócalo Poblano como diversas voces indicaban se efectuaría certamen.

“Teníamos todo preparado para que fuera un evento no únicamente deportivo también implicaría varios conceptos sociales esto es lamentable porque Street soccer quedó cancelado en el evento tal cual también sus ligas formativas en Puebla se efectuarían en las zonas de bosques de San Sebastián y la resurrección ahora no hay fecha aún para que se efectúen peces que se firmó el convenio con el Ayuntamiento de Puebla para lanzar estas escuelas de orden social y lamentablemente no hay fecha para el arranque de las mismas”.