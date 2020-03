Rival de cuidado, en el Puebla respetan a Tigres

Para los zagueros del Puebla, Jesús Zavala y Maximiliano Perg, el enfrentarse a un equipo de la calidad en sus jugadores como Tigres y en especial del francés André Pierre Gignac es emocionante y pese al respeto que le tienen a dicha organización, buscarán este viernes por la noche “faltarle al respeto” obteniendo un triunfo que los mantenga cerca de zona de calificación.

Puebla presume la defensa menos goleada del torneo con siete goles recibidos en ocho partidos, mientras Tigres solo ha anotado ocho goles en igual número de juegos, los tres últimos obra de Gignac en el duelo contra Pumas.

“El equipo está bien, los resultados favorables te dan más confianza y sobre todo manteniendo el cero es importante para nosotros; Tigres le metió tres a Pumas, hay que seguir por el buen camino manteniendo el cero que es lo que nos corresponde a los compañeros que estamos en defensa y concretar las oportunidades arriba”, indicó Zavala en conferencia de prensa.

Ante la pregunta si se dio un cambio especial y que fue lo que originó la transformación para generar una mejoría en los Camoteros, Zavala aseguró que el equipo siempre se mantuvo en una línea de trabajo y fueron detalles en pasados partidos que les impidieron sumar más puntos.

“Nos faltaban pulir detallitos, por ejemplo, ante América algunos temas arbitrales, no me quiero excusar, contra Santos el penal que fallamos y el equipo se mantuvo con mentalidad para seguir trabajando, con Toluca y Tijuana se hicieron bien las cosas, aunque aún hay detalles por mejorar”, acotó.

Sobre el rival en turno, Tigres, el zaguero de La Franja recordó su época como jugador de Rayados y reconoció que existe un sentimiento por enfrentar al equipo de la “U”, aunque sabe que en esta actualidad defiende los colores poblanos con la misma entrega que lo hizo en el pasado con Monterrey.

“Toda su plantilla tiene jugadores de renombre, no debemos preocuparnos por un solo jugador, aunque sabemos la importancia que tiene Gignac, pero somos 11 contra 11 dentro de la cancha y ellos tienen que preocuparse por nosotros y estamos con la mentalidad de ganar el viernes”, acotó.

Finalmente, Jesús Zavala reconoció que el cambio de posición ahora jugando como central le ha beneficiado en su accionar con el equipo, “nos hemos acoplado bien para los buenos resultados, mientras tengamos el cero, tenemos la oportunidad de aumentar las posibilidades de ganar”, sentenció.

UN PLACER MARCAR A GIGNAC: PERG

El zaguero Maximiliano Perg, no dudó en reconocer la trayectoria del francés Gignac y lejos de intimidarlo, le entusiasma poder marcar a un hombre de la jerarquía del europeo.

“Es una felicidad para mi marcar a una gran figura del futbol mexicano como lo es Gignac, tiene sus cosas y yo me siento feliz y agradecido a la vida por marcar a ese tipo de personas. Él ni juega solo, tiene buenos jugadores que le tiran centros por afuera y termina haciendo grandes jugadas, no nos centramos en Gignac, nos concentramos en los once de la cancha, aunque tiene una onza especial”, dijo el defensa.

Sobre la actualidad del equipo tras lograr par triunfos de forma consecutiva, dijo, “El equipo está bien, nos vamos soltando de a poco, se siente en los partidos más allá que perdimos en algunos, siempre nos mantuvimos unidos y concentrados para el próximo partido”.

Por último, en Puebla no quieren pensar en lo sucedido el pasado torneo que tras hilvanar tres triunfos el equipo no volvió a ser el mismo y los resultados ya no se dieron, Maximiliano Perg dijo que se mantienen concentrados para que no regresen las sombras del pasado.