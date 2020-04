Puebla reciente la falta de ingresos y el ring no es la excepción

La lucha libre continúa en espera de recibir el visto bueno para que la Arena Puebla reabra sus puertas y se vuelvan escuchar los gritos de aliento de los aficionados que acuden al caso de la 4 Sur a desahogar todas sus emociones.

«Seguimos a la espera de que pase todo lo que estamos viviendo», señala el administrador de la Arena Puebla, Benjamín Mar, quien sabe que ante situaciones así todo se encuentra en manos de las autoridades correspondientes.

«Es una situación crítica la que estamos viviendo, vamos al día a día, ya se perdieron seis lunes de lucha libre y los aficionados me hablan para preguntar cuándo se reanuda todo, pero es imposible. Estamos igual que todos».

Benjamín Mar comentó que por cada función la Arena registra entradas en taquilla entre 130 y 160 mil pesos, por lo cual ya en estos momentos dejaron de ingresar más de un millón de pesos.

«De ahí salen todos los pagos para los luchadores que vienen a porcentaje y otros a garantía, y para los gastos que genera semana a semana para mantener en condiciones nuestra Arena. Es algo significativo, pero no queda de otra, incluso las autoridades también pierden porque se paga un impuesto por cada función al municipio», agregó.

Benjamín señala que desde un principio él dividió todo en tres fases. «Creo que ya pasamos las dos primeras, y estamos entrando a la tercera parte, que es la más complicada. Después espero en Dios que todo termine», dice esperanzado.

Aunque reconoce que se viven momentos de incertidumbre «porque no hay nada claro, no manejan la realidad y entiendo a las autoridades porque no quieren alarmar a la población, pero la gente debe cumplir respetando las recomendaciones para salir de la difícil situación que se vive por el Covid 19».

Aclara que la Arena está completamente cerrada «el personal de intendencia va una o dos veces por semana porque debemos mantenerla limpia. Hoy en día lo que cuenta es la limpieza, debemos evitarnos de lanzar basura, porque en realidad uno es el virus para el país y el planeta, es una pena, pero es la realidad».

La última función que se realizó en la Arena Puebla fue el lunes 9 de marzo donde nació un mano a mano entre Forastero y Último Guerrero que ya no pudo realizarse. «Los tiempos de Dios son exactos, y nosotros estamos listos para cuando regresemos y sigamos presentándoles carteles de calidad y un buen espectáculo, como es la característica de Arena puebla y Consejo Mundial de Lucha Libre»

Finalmente informó que para el 18 de julio, fecha del 67 aniversario de la apertura de la Arena Puebla, esperan estar trabajando al cien por ciento para poder presentarle a la afición los carteles que se merecen.