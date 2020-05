Promete La Franja volver con más ganas tras el parón forzado

El parón por la contingencia sanitaria sin duda perjudicó a Puebla, reconoció en entrevista con los medios oficiales del club el zaguero Maxi Perg, el viernes por la noche. Pero también le ha brindado al equipo motivos para volver al campo con más ganas, una vez terminado el período de confinamiento en el futbol mexicano.

“Durante todo este tiempo debemos de mantenernos mentalmente bien y también cuando volvamos, porque la realidad es que la pandemia nos pegó. Aunque, por otro lado, también nos ha dado más ganas de volver y seguir haciéndolo muy bien”, explicó el defensa.

La Franja, antes del parón liguero, salió de los últimos puestos de la clasificación general tras una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, una seguidilla buena para 10 de 12 puntos, buena para escalar al puesto 10 de la clasificación y competir por uno de los ocho puestos a la liguilla.

“Puebla había remontado (en la tabla), lo estaba haciendo muy bien, pero ahora en la vuelta, ése será el reto: mantenernos igual”, apuntó.

COMPROMETIDO

El uruguayo, dos veces subcampeón del futbol mexicano con los Diablos Rojos del Toluca, se dijo contento por estar en Puebla, donde la afición lo ha tratado de maravilla y eso lo motiva para seguir entregándose al máximo.

Perg ha hecho de la zaga de La Franja la mejor del torneo mexicano este torneo, con apenas siete goles tolerados después de 10 compromisos. El conjunto blanquiazul, además de estar en plena racha de cuatro juegos sin perder, sumaba póker de compromisos sin sacar la pelota del fondo de sus redes.

“La gente me ayudó mucho en mi adaptación, me dio o ha dado mucho cariño y hoy cuando veo a la afición, pues simplemente me dan ganas de darlo todo por ellos dentro de la cancha”, confesó.

Respecto a cómo se ha sentido en el futbol mexicano, hallándose en su sexta temporada en el balompié azteca, calificó la experiencia como agradable. Además, no dudó en resaltar el nivel competitivo de la Liga MX.

“(México) es un futbol muy competitivo. Es cierto que hay clubes con tantas estrellas, pero en general aquí cualquiera le hace partido a cualquiera y ahí la muestra de Puebla”, expuso.

LA PANDEMIA

Sobre la situación del planeta por la contingencia sanitaria, la suspensión de la actividad futbolística y cambio en la forma de trabajo, Perg lo calificó como un momento “difícil, pues se extraña pisar el césped y bromear con los compañeros”. Aunque la tecnología ha ayudado al equipo “para mantenerse en forma”, remató.