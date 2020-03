¡Pone orden! Vikonis regaña al Tío Puebla y llama a la prudencia

Primero Cruz Azul le devolvió el troleo al Puebla por su “vaticinio” en el duelo pendiente de la jornada 11 de la Liga MX y luego Nicolás Vikonis le llamó la atención al “Tío Puebla” sobre dicha publicación.

El charrúa empleó su cuenta de Twitter para “meter en cintura” al community manager, o encargado de las redes sociales de La Franja, diciéndole: “hoy me parece más importante fantasear con que mañana desapareció esta pandemia, no el resultado de un juego; Es tiempo de estar unidos no de rivalizar por banalidades!!”, redactó el arquero arrobando al Club Puebla.

A pesar de llamar a la reflexión, el charrúa dividió opiniones en su cuenta por no seguir el chiste, como lo hizo @alfonso_mc.

“El clásico amargado que no sigue el desmadre para conseguir aplausos. Estoy encerrado, cerré mi negocio, cuido a mi familia y la de los demás tomando acciones en serio… Que malo tiene reírse un rato de una buena broma. Prefiero morir riendo que amargado”, reviró el usuario.

Otros como @adegomez51 celebraron el regaño de Vikonis: “Jajaja quitenle el internet a los niños.. aplausos Vikonis”.

No es la primera vez que los troleos del community manager del Puebla generan polémicas. En el pasado Chivas, Atlas y el propio Cruz Azul cayeron víctimas de los comentarios del famoso “Tío Puebla”. El Rebaño inclusive bloqueó a La Franja en redes sociales.

El duelo entre Puebla y Cruz Azul estaba programado a disputarse el sábado 21 de marzo en el estadio Cuauhtémoc, pero por la contingencia sanitaria por el Covid-19 se suspendió hasta nuevo aviso, al igual y como se hizo con el resto del futbol mexicano.