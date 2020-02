Piensa en grande, Isidro Benítez quiere ser el mejor golfista del mundo

Desde que cumplió los 13 años de edad, Isidro Benítez ya sabía a lo que se iba a dedicar en su vida: al golf profesional.

Siete años de entrenamiento y éxitos infantiles respaldaban su decisión. Él quería hacer carrera en este deporte y codearse con los grandes, entre ellos su gran ídolo Eldrick Woods, mejor conocido en el mundo de los fierros, hoyos, birdies, águilas y putts, como Tiger.

A Isidro no le importó dejar sus estudios. Y a sus 21 años cuando muchos jóvenes están por terminar su carrera universitaria, él ya se encuentra graduado como una de las grandes promesas del golf mexicano.

“Claro que pienso en las Grandes Ligas. Mi sueño es ser el mejor jugador del mundo; quizá lo vean como metas exageradas, pero si no te pones la vara alta no lo logras. El ejemplo es cuando estás en la escuela y estudias para sacar 10 y termines con 9, debes pensar más arriba para terminar con 10. Así es mi caso, lo tengo muy claro y ojalá algún día lo pueda cumplir a base de entrega y esfuerzo, si no, no hay de otra”.

“Quiero ser el mejor golfista del mundo, ganar Majors y conseguir varias de esas metas sería lo mejor de mi vida”, señala convencido, el poblano que en el verano participó por primera vez en el British Open que tuvo su sede en Irlanda, y donde desafortunadamente no pudo pasar el corte.

“Fue una experiencia inolvidable y espero vengan muchos más torneos grandes en mi vida”.

EL GOLF ES TODO

No se inmuta al señalar que dejó las aulas para forjar su destino, ya que su carrera está en el Golf. “Para mi es todo, la idea que tengo en mi vida es el Golf, a lo que quiero dedicarme, de lo que quiero vivir, hasta que el tiempo lo permita”, agrega convencido.

Ese mismo convencimiento lo hacer en pensar en grande y ponerse metas altas.

“Mi sueño es estar en las Grandes Ligas del Golf, ser constante, no bajar el nivel, tener una carrera exitosa, ganar muchos eventos en el PGA Tour, y enseñarle a la gente las experiencias que tienes en el golf”, expresa el campeón de las Etapas IV y V de la Gira Profesional de Golf que entrena ocho horas diarias, lo que lo le impide estudiar una carrera.

Pero para Isidro hay muchos deseos más. Y uno de ellos es enfrentar a su ídolo Tiger Woods en un campo de golf.

“Todo mundo sueña con eso, competir con Tiger Woods y enfrentarlo en una ronda final. Poder ganarle debe ser una satisfacción inexplicable”, agregó Isidro de su ídolo al que calificó como el mejor deportista de la historia.

“Lo que hizo por el Golf no se compara con ningún otro atleta que haya visto. Para mi es el mejor del mundo”.

Señala que el Golf viene de familia, “pero al final la familia no te hace pensar en este tipo de metas. A lo mejor Tiger Wood, Mc Roy, Nickelson, porque los ves ganar, disfrutar, y se antoja ser uno de ellos”.

Dice que a mediano plazo jugará el Korn Ferry Tour que tendrá su sede en León, Guanajuato y a largo plazo se ve en el Top 50 del mundo.

“Quiero estar en los Majors y cumplir mis metas”.

Dentro de su palmarés desde pequeño representó a México en muchos mundiales y ha pasado por Mundiales Amateurs, Juniors de Japón, internacionales en San Diego hasta rematar en el Open Británico.

“Eso me ayudó a crecer como golfista y lo del Open fue una experiencia inolvidable” dice con orgullo.

Confiesa que un golfista debe tener habilidades para superar las adversidades que se puede encontrar en un campo de golf. “Por ejemplo cuando juegas contra el viento debes tener la virtud para meter bien tus golpes, en mi caso, siempre he encontrado la solución para que todo sea más fácil y salir adelante”.

Reconoce que la disciplina, esfuerzo, trabajo, apoyo y experiencia, tanto fuera como dentro del Golf, le han ayudado a ser mejor jugador y mejor persona, y en ese aspecto agradece a su hermano Juan Carlos, además de su coach Adrián Senderos.

“Mi hermano me enseñó a amar y jugar el deporte desde pequeño, y Adrián me ha dedicado muchas horas de entrenamiento y he aprendido mucho de él«.

“El Golf es mi vida. Te enamoras de él desde que hacer el primer swing. Tú puedes no jugarlo y llegas un día, te paras en una práctica y le pegas a una pelota bien, es una enorme satisfacción, lo quieres volver a hacer y ya no lo sueltas. Es lo que me pasó a mí.

“Y cuando haces un Hole in One es lo más grandes y satisfactorio que le puede pasar a un atleta en este deporte. Es algo increíble, en verdad”, finaliza Isidro antes de caminar tres pasos, tomar sus fierros, colocarse en posición y comenzar a realizar su magistral swing.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp Noticias