¡Orgullo poblano! El jinete Leonel Martínez con la rienda en todo lo alto

Para el jinete poblano, Leonel Martínez del Moral, son varios los logros obtenidos dentro de la Equitación, aunque reconoce que aún está corto en sus aspiraciones donde la máxima de ellas será representar a México tanto en campeonatos mundiales como en los Juegos Olímpicos con la cita en París 2024, pero sabe que el camino no será sencillo.

En entrevista para El Sol de Puebla, el jinete de 38 años de edad platicó sobre sus inicios dentro del mundo de los caballos y el significado que para él ha tenido en su vida.

“Inicio en esto porque mi papá fue capitán de Caballería y me empezó a gustar por él, no tanto los caballos, me gustaba por verlo a él, lo seguía mucho, esa imagen paterna y me empecé a involucrar en ese mundo desde los 4 años de edad, a los 6 participé en mi primer concurso y lo gané, desde entonces no he parado”, dijo.

La inspiración que lo motiva el mundo de los caballos lo define de una manera singular, “el tema caballos es como psicólogo diario, respira paz, te hace que te olvides de los problemas del día y sin querer te hace pensar cómo resolverlos y otra, el caballo se ha vuelto mi herramienta de trabajo”, aseveró, además el binomio que se forma con el paso de los años ha aprendido a que el caballo es un ser vivo.

Al paso del tiempo entiendes al caballo, tienen su propia personalidad, es como los humanos, sabes cuándo le duele algo, está incómodo, eso es al paso de los años, es importante entenderlos Reconoció

En los 34 años que se ha desenvuelto en el mundo equino, Leonel Martínez son varias las competencias nacionales en las que ha participado dentro del deporte el cual no es sencillo, es costoso y por increíble que parezca, son varios quienes lo practican en nuestro país, por lo que ganarse un sitio entre los más destacados no ha sido sencillo para él.

“El año pasado terminé campeón nacional por primera vez, no lo había conseguido, un segundo, tercer lugar u otras posiciones las había logrado, pero jamás ser campeón, ya lo conseguí junto con el caballo `Tatabra Eddie” y fue padre porque fui el único jinete que hice cero en las tres pruebas, al último fueron dos vueltas y lo logré con cero de penalización. He tenido muchos triunfos, me faltaba el título nacional y los he cumplido poco a poco.

TODA UNA CUADRA

Actualmente cuenta con 13 caballos propios, aunque tiene la oportunidad de montar equinos de otros dueños, por ejemplo, de José Maurer.

En la mira dentro de este año 2020 es llegar a las grandes pruebas, pelearles a los mejores jinetes del país y mantenerse entre los más destacados; para ello, el primer reto será en Balvanera, Querétaro donde participará en el torneo nacional.

Posteriormente, Cuapexpa, Veracruz es otro de los torneos de corte internacional donde participará.

Sobre el Hípico “Mil Cumbres”, sitio donde diariamente entrena desde hace tres años, dijo que actualmente es una escuela de Equitación, el cual, pese a no contar con grandes dimensiones de espacio, es un sitio que cuenta con lo necesario para desempeñar de la mejor manera posible este deporte.

Sobre el desarrollo de la Equitación y sus jinetes en Puebla Martínez del Moral reconoció que no es tarea sencilla el desarrollo de talentos en este deporte.

“El poblano es especial, soy poblano, lo sé, somos los mismos jinetes de la entidad los que participamos, somos pocos, le falta mucho al poblano involucrarse, El precio de los caballos ya se fue al cielo, hay malos jinetes, es la verdad, aunque actualmente hay buenos instructores hoy en día, pese a que hace poco tiempo falleció uno de los mejores jinetes que ha tenido Puebla como Agustín Carvantes Robles”, reconoció.

Agradeció a la familia Haghenbeck su apoyo invaluable para darle vida a la equitación poblana, primero con el circuito que se realizaba en el Hípico Haras y que ha permitido que este deporte se mantenga vivo.

Sus metas a mediano plazo son representar a México en campeonatos mundiales, así como Juegos Olímpicos y espera que después de Tokio en este año, pueda arrancar de mejor forma el ciclo rumbo a País en el año 2024, además de que busca participar en diversos campeonatos mundiales, pese a que reconoce que son pocos los años que le restan como deportista en activo, por lo que confía antes de decir adiós, logre encontrar al caballo idóneo para lograr los objetivos trazados.