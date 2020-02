“No fallaré al deporte de la capital poblana”, Yolatl Cuanal

«No le fallaré al deporte de la capital poblana», dijo la abogada Yolatl Dioney Cuanal Cerezo, en entrevista exclusiva para El Sol de Puebla, días después de ser designada de manera oficial como titular del Deporte Municipal, función que cumplió de manera interina tras la renuncia de Diana Coraza para poder participar en los Juegos Paranamericanos de Lima, Perú, en julio pasaod.

Abogada de profesión y sin ningún antecedente deportivo, Yolatl llenó el ojo de la presidencia municipal Claudia Rivera, quien apenas la semana pasada le tomó protesta de manera oficial como directora del Instituto Municiapl del Deporte.

«Es verdad que no hay antecedentes deportivos en mi carrera, pero mi tarea es cumplir con lo que me encomendaron y seguir con la promoción deportista entre los poblanos», abundó Yolatl Dioney, quien tiene 21 meses para demostrar que la edil municipal no se equivocó en apostar por la persona que hasta hace cinco meses fungía como abogada del jurídico del mismo organismo.

Esos meses como interina le sirvieron para conocer los terrenos que pisa y poder cumplir a la sociedad de la capital poblana en todos los rubros que tiene bajo encomienda en cubrir tanto el deporte masivo a favor de la ciudadanía, como a favor de los deportistas que así lo requieran.

“Lo asumo con mucho gusto porque como servidora pública es la prioridad desde la trinchera que nos corresponde, fueron 5 meses como encargada de despacho y la presidenta ya me otorgó el nombramiento como directora del instituto, con las ganas de servir y apoyar en la medida que se pueda por el tiempo que resta de la administración”, a abundó la nueva titular que pasó por encima de reconocidos exatletas con un amplio palmarés dentro del deporte.

NO FUE BIEN VISTA

Reconoce que, en la familia del deporte en Puebla, en principio por un sector de atletas y dirigentes de asociaciones deportivas, no fue del todo bien visto su nombramiento al no considerarla como una deportista y ante la percepción que, siendo abogada, no tiene el conocimiento necesario para llevar las riendas del instituto.

“Llegué al jurídico, empecé a empaparme en los temas deportivos cuando me nombraron encargada de despacho tras la salida de Diana por su actividad como atleta que le impidieron continuar como directora. La verdad no imaginé que me quedaría al frente, tengo una Maestría en administración pública, aunque eso es algo diferente, a los 15 días de mi llegada fui nombrada encargada de despacho, asumí el reto con mucha responsabilidad y ahora como directora aún más”, aseveró.

El tema del presupuesto al IMD (el cual oscila en los 25 MDP en este 2020) fue el primer reto para estabilizar el Instituto con la realización de eventos deportivos destinados a la actividad a favor de la población ya que Diana Coraza ya había dado los lineamientos en el tema de infraestructura deportiva con la rehabilitación de 5 espacios en la capital del estado.

Agradeció la confianza depositada en ella por parte de Carolina Morales, Regidora de Juventud y deporte, así como del Consejo Consultivo integrado por los presidentes de asociaciones deportivas como Frontón, Atletismo, Basquetbol y Judo, quienes dieron el espaldarazo para tomar las riendas del deporte poblano.

“Fue por unanimidad la elección para que fuera ratificada como directora, agradezco a todos ellos su confianza, supe que hay algunos sectores del deporte aquí en Puebla que no están convencidos de mi llegada, lo entiendo, pero estoy convencida que para asumir algún cargo público no debes ser especialista en dicha rama, si tener un conocimiento pleno de la administración pública, pero debes rodearte de un grupo de personas que en verdad te apoye y estoy convencida que hoy en día cuento con la gente para llevar una buena dirección”, acotó.

¿Qué es lo que viene?

Ante la pregunta, Vianey tomó un respiro y con decisión respóndió:

«La primera tarea a emprender será en los próximos días con la designación de los 46 deportistas que serán becados por los próximos 10 meses y donde se tuvo una recepción de hasta 150 solicitudes para recibir dicho beneficio económico.

Para este 2020 se tienen contemplada la rehabilitación de hasta 7 espacios deportivos en cuanto a su infraestructura, luego de que en el año 2019 se les dio mantenimiento completo a cinco».

«Los espacios a rescatar serán: Xonaca 2, San Jorge, El Cobre, San Pedro Zacachimalpa, las Hadas, las Aves y Guadalupe Hidalgo, donde se colocará nuevo pasto sintético, pintura, enmallado, poda de pasto, alumbrado, entre otras adecuaciones».

Eventos como la continuación de la Vía Recreativa, todos los domingos del año, los puntos de activación física en distintos sitios de la ciudad, así como la inauguración de la Liga municipal de Básquetbol, eventos de Beisbol infantil, el Torneo de los Barrios de Boxeo, el torneo Intersecretarías, así como el trabajo en conjunto con la Regidora de deportes, Carolina Morales, de la organización del campeonato Nacional de Street Soccer, del mismo modo, Puebla será sede de la fase regional de “Futbolito», serán parte de las actividades deportivas sin descuidar lo que las Juntas auxiliares requieran».

Escuelas de iniciación en el Polideportivo José María Morelos, Centro Acuático Municipal del Norte, Complejo Multideportivo, Gimnasio Puebla Sur y La Piedad, también serán atendidos, aseguró la nueva titular.

