«No cobré para fallar», Osvaldito apela a su profesionalismo

Su currículo le precede, cinco títulos del balompié nacional y no más de cinco penales fallados en 10 años de trayectoria en México demuestran su profesionalidad como para dudar de él y pensar el viernes falló adrede la pena máxima que le hubiese dado a Puebla el triunfo sobre Santos.

Osvaldo Martínez no se achica y sale al paso de las críticas aceptando cobró mal el penalti porque le puso de más; pero jamás con la intención de condenar a Juan Reynoso de la dirección técnica de La Franja. Se dice, el peruano le reclamó al finalizar dicho partido por la falta errada.

“Sí, lo tiré mal… no es culpa del pasto o de la cancha, simplemente le pegué mal y fallé. Me tocó a mí y ni modo, acepto la responsabilidad”, dijo el guaraní en exclusiva a El Sol de Puebla.

“Pero de ahí a que se diga que fallé a propósito, nunca. Soy profesional, no entiendo porque la gente piensa o dice eso, cuando no he fallado más de tres o cuatro penaltis en México, cuando siempre he sido profesional al equipo que he ido, ya sea América, Atlas o Puebla… cuando estoy tratando de hacer lo mejor posible aquí”, añadió.

El mediocampista, 32 veces internacional con Paraguay y dos veces subcampeón de América, dejó así en claro no hay nada con Reynoso.

“Pero cómo uno va a tomar esa decisión (fallar un penal) cuando hay miles de gentes que están con ganas de gritar ese gol. Ni al peor del mundo se le ocurre eso y si lo piensa o lo hace, es un mediocre”, insistió.

“Los que me conocen saben cómo soy y mis ganas de tirar los penales. Pero la gente se da muchas ideas, pero ellos ni nadie están dentro del vestuario, tampoco están en el día a día con nosotros y de verdad estamos con Juan; así que nada que ver con eso de que hubo bronca, nos fuimos todos enojados porque no sacamos el resultado”, agregó.

CESAR A REYNOSO: DECISIÓN DIRIGENCIAL

Si bien “Osvaldito” dejó en claro se está con el técnico, le “pasó la bolita” a la directiva del Puebla sobre la decisión de mantener o remover del cargo de entrenador al peruano. A Reynoso se le daría como fecha límite para revertir la situación del Puebla, el partido del próximo sábado en Pachuca ante los Tuzos.

“(La continuidad de Reynoso) no es tema nuestro, eso es de la dirigencia y nosotros debemos de dedicarnos a lo nuestro: a entrenar y mejorar. Hoy estamos con Juan, al igual y como lo estaremos si viene alguien más, pero eso ya es decisión de los dirigentes”, aseguró.

El guaraní tampoco ahondó en si el Puebla está en una situación límite por la falta de resultados tras lograr apenas cuatro puntos de 15. Sin embargo, consideró el equipo está cerca de salir del bache tras la cara mostrada la semana pasada cuando le hizo partido a las Águilas del América y casi logró la remontada ante Santos.

“Entiendo que la gente te pida resultados, pero a veces no te acompañan. Aunque en los últimos dos partidos hemos mostrado mucha mejoría y creo que pronto llegarán las victorias”, señaló.

La Franja, a pesar de su mal paso, está a tres unidades de los puestos de liguilla y se acercaría a los lugares de calificación si el sábado derrota a unos titubantes Tuzos del Pachuca.

“Nosotros vamos con todo a Pachuca, sabemos que ellos están heridos, pero que poseen jugadores buenos de media cancha hacia adelante. Aunque los vamos a atacar porque creemos que les podemos hacer daño”, remató.

