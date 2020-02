Me comprometo a dejarlo todo en el Puebla: Emanuel Gularte

En su primera conferencia de prensa ya enfundado en los colores del Puebla, el defensa Emanuel Gularte no dudó en la capacidad que tiene tanto en lo personal como con sus nuevos compañeros para revertir el paso que se tiene en cuanto a resultados ya que no dudó en asegurar, que se tiene calidad en el equipo.

“Me encuentro bien, disfrutando y adaptándome a lo que es México y su fútbol, el otro día fui al partido, lo vi en el palco y me pareció que el equipo tiene buenos momentos, pero hay situaciones en las que se debe mejorar con la convicción de que hay con qué para revertir la situación y encontrar los buenos resultados”, dijo.

Sobre su conocimiento del fútbol mexicano y su equipo, el Puebla, el defensa uruguayo señaló: “Es un fútbol distinto al que vengo, mucha posesión, velocidad y transiciones rápidas, se corre mucho, el tema de la altura es importante, pero busco adaptarme lo más rápido que puedo. En mi estadía con la selección juvenil, platiqué con Fede (Federico Viñas, jugador del América) es el que tiene más experiencia en la liga y me dijo que en principio cuesta la adaptación, pero a medida que la logras es un fútbol que te permite destacar por muchas razones tanto dentro como fuera de la cancha”.

Ante la pregunta de lo que puede aportar al equipo, respondió: “Podré jugar bien o mal pero siempre me entregaré al 100% en cada entrenamiento, en cada partido por el club, mi lema es no rendirme nunca, me comprometo ante el entrenador, mis compañeros y los seguidores a dejarlo todo, conozco los antecedentes de algunos uruguayos que han estado acá, lo han hecho bien, han tenido éxito y quiero dejar mi grano de arena a la causa”, acotó.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp Noticias