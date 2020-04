¡Mantiene viva la esperanza! El poblano Gerardo Lomelí se ve en Tokio

Los planes a corto y mediano plazo del atleta juvenil poblano Gerardo Lomelí cambiaron de la noche a la mañana.

Un virus llamado Covid 19 hizo que el atleta rankeado número uno de México en la categoría juvenil cambiara sus aspiraciones. Ya no se fijó la meta de estar en París 2024, sino en ir a los Juegos Olímpicos de Japón, como titular del equipo de relevos de atletismo de nuestro país.

«Me veo en Tokio el año próximo, mi meta es estar ahí, y buscar hacer historia», comenta el joven poblano.

«A mí me benefició la postergación de los juegos, y ahora te lo digo honestamente, me veo participando en Tokio 2021, no solo con el equipo de relevos de 4×100, sino también en las pruebas individuales de 100 y 200 metros», dice el atleta de 17 años de edad que es entrenado por el cubano naturalizado mexicano Pedro Tani.

«La cuarentena a nadie le cayó bien y estoy tratando de llevar todo esto en casa. Mi entrenador me trajo pesas, barra, trineo y vallas, lo esencial para mantenerme en forma y no perder condición. Entreno un día sí y un día no para evitar cargas y lesiones, ya que no hay lugar donde ir a terapia.

«Lo principal es mantener la condición y la potencia física de piernas; la velocidad se recupera con el paso de los días, cuando se dé la oportunidad de regresar a los entrenamientos», añade en entrevista telefónica con El Sol de Puebla desde su hogar donde se mantiene resguardado.

«La contingencia cambió todo, pero debemos ser respetuosos», añade.

UN BENEFICIO

Confiesa que en este 2020 pudo ir a Japón como parte del equipo de relevo de México, «pero ya con el cambio, junto con mi entrenador y mi familia, pensamos que podemos buscar el pase en los 200 metros que son mi especialidad, y aspirando a más, también en los 100 metros.

«Honestamente el cambio de fecha sí me ayudó para llegar más maduro y mucho mejor preparado», agregó el juvenil que registra un tiempo de 20.87 segundos en la distancia de 200 metros y quien además se ubica en el top 5 a nivel nacional.

Gerardo que cambió el atletismo por el futbol hace ocho años, fue distinguido el año pasado con el Premio Estatal del Deporte después de sus cuatro medallas de oro en Olimpiada Nacional -dos en relevos 4×100 y 4×400 y otro par en las pruebas de 100 y 200 metros) y las dos preseas en el Nacional Juvenil 2019.

Dice que se estaba preparando para el selectivo donde buscarían el boleto a Juegos Olímpicos «pero todo se vino abajo y ya el Comité Olímpico anunció que ninguna marca contará antes del 1 de diciembre, para que todos estemos parejos».

El equipo de relevos nacional de primera fuerza lo integra junto con César Ramírez, Juan Carlos Alanís, Iván, Moreno, Víctor Pérez, atletas originarios del norte del país.

«De ahí seremos cuatro titulares y un suplente», agrega el futuro estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad de las Américas, quien tiene toda la confianza en registrar uno de los mejores tiempos para ser parte del equipo que busque el boleto para México.

«No sé cuándo se reanudarán las actividades en la universidad, pero será una gran ventaja estar trabajando al lado de mi entrenador Pedro Tani en la misma institución.

«Porque reitero, la meta de Gerardo Lomelí es estar en Tokio no solo en relevos, sino también ganarse un lugar en las pruebas individuales, donde buscaremos poner en alto el nombre de nuestro país», culminó confiado el joven atleta poblano.