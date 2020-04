Los Artilleros de LFA siguen encuartelados y a la espera del grito de guerra

Se cumplieron dos meses desde el último partido que jugaron los Artilleros de Puebla en la temporada de la Liga de Fútbol Americano profesional, con la victoria sobre Pioneros de Querétaro en el emparrillado del estadio de la BUAP, siendo ese encuentro el último disputado en el campeonato hasta antes desde la detención de actividades a causa del Covid-19.

Luis Vera, principal franquiciatario del equipo, declaró que jugadores, staff de entrenadores y directivos acatan en primer término lo que las instancias de salud federales dieron a conocer, así como las indicaciones que los directivos de la liga reciben para que todos se encuentren resguardados en casa y a la espera de alguna nueva noticia que te dé la oportunidad de un posible regreso al torneo, aunque reconoce que no será sencillo.

“Estamos a la espera de que las autoridades sanitarias del país nos den el banderazo de salida para poder reanudar nuestra temporada lo que sí te aseguro es que la temporada seguirá no sé cuándo, no sé qué día ni en qué momento, no hay fecha porque no depende de nosotros. Pero es una realidad que la liga se acabará, ya que estaríamos a poco más de un mes de que su fase regular concluya”, señaló.

Añadió que lo más importante es no poner en riesgo la salud de nadie gracias a todos niveles pensando en todos los que forman parte de la familia de la liga y lo más importante de los aficionados.

Lo hemos platicado en llamadas telefónicas o video conferencia no se va a regresar a jugar hasta que haya pasado la contingencia sanitaria porque queremos que los aficionados se den cita en los estadios y que no exista ningún tipo de riesgo para nadie Acotó

Por lo pronto, los jugadores del “escuadrón del Boom” se entrenan desde sus casas, donde se les envía diariamente una rutina para que no dejen de prepararse y declararse listos cuando todo se reinicie.

“No dejamos de hacerlo, sabemos que no estamos de vacaciones, que debemos seguir preparándonos, que este es un deporte que exige mucho tanto físico como en concentración y así lo seguimos haciendo. Lo que nos resta es esperar a que todo vuelva la normalidad ojalá sea pronto y saldremos nuevamente con muchas ganas de dar espectáculo para que los aficionados nos sigan apoyando y recobren los deseos de otra vez ver en vivo sus deportes”, concluyó.