La Franja se somete a pruebas de Covid-19 para descartar contagios

Este miércoles La Franja pasará por el laboratorio, con el fin de conocer si hay o no enfermos de Coronavirus en el plantel. Así lo dio a conocer la noche del lunes Nicolás Vikonis, a través de un en vivo realizado en su perfil de Instagram.

El cancerbero, el menos goleado de la Liga MX con siete tantos tolerados, aseguró “el equipo está bien, entrenando duro y sin síntomas” de la enfermedad. Todo esto después de estar expuestos al Covid-19 por medio del presidente del San Luis, Alberto Marrero, primer caso del mal confirmado en el futbol mexicano.

El Puebla y San Luis se midieron el pasado 14 de marzo en la cancha del Alfonso Lastras, en el último partido de ambos conjuntos antes del parón por la contingencia sanitaria y en donde si bien no mantuvieron contacto con el dirigente potosino; sí lo hizo Ángel “Rambo” Sosa, director deportivo de La Franja, quien más tarde estuvo con el grupo, a decir del arquero uruguayo.

“El miércoles haremos la prueba (del Covid-19) por lo de San Luis. Gracias a Dios nadie del equipo se ha sentido mal, pero haremos la prueba por lo del presidente del San Luis”, reveló ante la pregunta lanzada por uno de los fanáticos enlazados a su transmisión.

Nadie del equipo estuvo en contacto con él (Alberto Marrero), sólo ‘Rambo’ y luego él estuvo nosotros. Por eso es importante (hacer la prueba) para saber si hay alguien contagiado Agregó

En días pasados, el presidente de San Luis lamentó en la cadena ESPN el haber expuesto a la enfermedad a otras personas, inclusive a futbolistas, cuerpo técnico y directiva de La Franja. Aunque el dirigente contradijo la versión de Vikonis sobre el no haber estado en contacto con él.

“Más que la enfermedad mi dolor era que estuve saludando a los jugadores no lo voy a negar, también a los de Puebla, a la gente que estaba en el estadio; después de todo era una responsabilidad de mi parte el no haber ido. Lo que me mata era poner en peligro a jugadores y a todos los asistentes ese día”, indicaba.

El directivo se encuentra aislado, recuperándose de la enfermedad poco a poco.

TRABAJAN EN LÍNEA

Sobre la forma en cómo el Puebla ha trabajado desde hace una semana, el uruguayo explicó todo el plantel se conecta a través de sus ordenadores en punto de las 09.30 horas de la mañana por medio de la aplicación Zoom para ponerse bajo las órdenes del profesor Gustavo Leombruno, preparador físico del equipo.

A decir del charrúa, La Franja realiza un intenso trabajo físico, bastante parecido al realizado durante la pretemporada.

“Entrenamos todas las mañanas vía videoconferencia, trabajamos con Gustavo como si se tratara de una pretemporada. Así que todos estamos en forma y cumpliendo con el trabajo”, explicó.

