La Franja mantiene ilusión de liguilla y San Luis es el siguiente objetivo

Tocó el turno del mediocampista Pablo González de comparecer ante la prensa y reconoció en los dirigidos por Guillermo Vázquez como un rival complicado sobre todo en su estadio donde ha obtenido los mejores resultados, aunque aseveró que la mejoría que han tenido en los últimos tres partidos es un síntoma de franco ascenso el cual no quieren soltar ya que el objetivo de la calificación no es tan lejano.

Sinceramente el partido frente al San Luis se presenta como una buena oportunidad para sumar puntos y mantener la ilusión de seguir cerca en zona de liguilla ya que eso lo queremos. Me siento tranquilo porque sé que estoy a la disposición del equipo en el momento en que me requieran dentro del campo y sé que lo haré de la mejor manera y cuando me den la oportunidad no la vpy a soltar Aseguró

Añadió que el equipo está consciente en el lugar donde se encuentran, si bien están cerca de la zona de liguilla, también sabe que el torneo es cerrado y para ellos será importante ganar el juego en San Luis para mantener las ilusiones intactas.

Estamos tranquilos, sabemos que no toda la gente estará conforme, nos seguirán exigiendo y están en su derecho, estamos enfocados en lo nuestro en sacar puntos que son valiosos, comienza la recta final para enfilarnos a liguilla y debemos cerrar con todo. Lo que hemos demostrado en los últimos juegos es el equipo que queremos, es una realidad que debemos sumar goles

Finalmente, declaró que tiene la confianza tanto individual como grupal de que el error cometido el torneo anterior donde Puebla después de una racha de tres partidos sin perder, sumó seis cotejos sin ganar lo que dejó fuera a La Franja de aspirar a liguilla, por lo que ahora tratarán de no caer en esos errores.