«Hay que confiar en que todo esto va a pasar», Angulo en tiempos de zozobra

El lateral por izquierda del Puebla Brayan Angulo, en la recta final de su recuperación tras sufrir una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha el semestre pasado, aprovechó una entrevista con el portal colombiano futbol exterior para motivar a la población en medio de la pandemia de Covid-19.

Angulo, en su sexta temporada con el conjunto blanquiazul, pidió a la gente solidaridad y sobre todo confianza ante la situación mundial. Además, instó a la sociedad a mantenerse unida, optimista y lista para lucir su mejor versión, luciendo ésta en momentos como los vividos en el presente.

“En situaciones así, uno debe de apoyarse en la familia y sobre todo confiar en que todo esto va a pasar. Así que debemos de estar listos para cuando debamos de regresar a nuestras actividades, debemos de aprovechar este tiempo para eso”, indicó.

El 28 veces internacional con “La Fiebre Amarilla”, en el afán de mantener y mandar un mensaje positivo a los espectadores, comparó el escenario actual con su lesión, donde en más de un momento se desesperó por la espera tan larga para volver a las canchas (seis meses), o cuando ni siquiera levantaba cinco kilógramos con la pierna derecha como parte de los ejercicios de su recuperación.

“Esto es un poco como lo que me pasó en la pierna, por momentos me desesperaba y ya no aguantaba. Pero sabía que debía de pasar por eso para volver a estar listo: al principio no podía levantar ni cinco kilos; hoy levanto eso y más… ahora estoy de regreso”, explicó.

APLAUDE LA E-LIGA

Al lateral se le cuestionó sobre la puesta en marcha de la e-Liga MX, donde participará como uno de los tres “gamers” de La Franja, celebrándola porque ayudará a sobrellevar de mejor manera el encierro en tiempos de Covid-19.

La e-Liga MX se puso en marcha el viernes con tres partidos, incluida la victoria de Puebla 3 por 0 sobre las Águilas del América. La siguiente cita del conjunto blanquiazul llegará el lunes, enfrentándose a los Rojinegros del Atlas desde las 20.00 horas.

“Arrancamos bien el viernes, ganando. Pero más allá de eso, su propósito es ayudar a que sea más llevadero todo esto de la pandemia, pues serán tres o cuatro horas diarias sin pensar en eso y sí en el futbol, como hasta antes de eso”, argumentó.

“A la gente que le gusta el futbol y no tenía por todo esto, pues el juego está de regreso. Ahora debe de aprovecharlo y divertirse”, añadió.

EN LA RECTA FINAL

Brayan Angulo se lesionó el pasado 29 de octubre del 2019, en la derrota 1 por 0 a manos de los hoy extintos Tiburones Rojos del Veracruz.

Desde entonces pasaron seis meses, tiempo estimado para su reaparición. Del lateral, dicho por el vicepresidente deportivo del equipo Ángel “Rambo” Sosa, se espera su vuelta a las canchas en la jornada 15 del presente Clausura 2020.

En el calendario original, la fecha 15 se programó para el 26 de abril. Es decir, “El Chico” estaría a dos semanas para cumplir dicho plazo.

Si la competencia reanuda en mayo, siempre y cuando se cumpla el mejor de los pronósticos con respecto al coronavirus, Angulo estaría para jugar desde la jornada 11. En ese sentido, el paro de las actividades por la contingencia sanitaria terminó por beneficiarlo.

Aunque la duda ahora pasa por saber qué ritmo de juego presumirá o cómo lo va a obtener sin entrenamientos conjuntos y sin futbol dentro de la categoría Sub-20, después de la cancelación del futbol en las clases inferiores.

EL DATO

Antes de jugar en Puebla, Angulo lo hizo para los Jaguares de Chiapas, su primer equipo en México.