¡Feliz por su título! Ganar en Puebla es único, afirma Benítez

Para el campeón de los dos últimos torneos de la Gira Profesional de Golf de nuestro país, el poblano Isidro Benítez no se detiene el tiempo. Tampoco es momento seguir con los festejos. Al contrario, hay que seguir trabajando para aspirar a lo grande.

Por eso el mismo martes, día y medio después de conquistar el título en la V etapa que se realizó en el Club Campestre Mayorazgo, retomó sus entrenamientos de ocho horas diarias, bajo la supervisión de su entrenador Adrián Senderos, exgolfista poblano que usa una moderna tecnología para medir cada uno de los tiros del jugador y las fallas que puede tener a la hora de ejecutar el swing.

“Aquí no hay que parar, esto es lo mío y si quiero llegar lejos, hay que trabajar duro”, dice el zurdo poblano de 21 años de edad que ganó las dos últimas etapas del serial, cuyo entrenamiento divide en dos jornadas diarias y que enfoca sus baterías para participar en el Korn Ferry Tour que se celebrará dentro de unas semanas en León, Guanajuato.

“Estoy contento por el triunfo, lo estoy disfrutando muchísimo, son emociones diferentes porque no es cualquier torneo, ganaste en casa y ante tu gente y eso es único». reconoce el golfista poblano, que dedicó el título a todas las personas que lo han apoyado y en especial a su familia.

Benítez, cuya pasión por el Golf nació a los seis años de edad, pero fue a los 13 cuando aumentó ese deseo por ser figura de este deporte, destaca que “el triunfo en Guadalajara me ayudó mucho, porque llegué más de relajado, y conocer perfectamente el club y cada uno de los 18 hoyos, significó la diferencia”.

EL CAMINO DEL TÍTULO

Y así resume cada uno de los tres días de actividad en el Club Campestre que lo llevó a firmar una tarjeta de 202 golpes para un 14 bajo par que lo llevó a conseguir la segunda etapa consecutiva y tercera de las cinco que queda en manos de los hermanos Benítez.

Su hermano Juan Carlos ganó la tercera etapa en Mazatlán.

“Fueron días emocionantes, muy distintos ya que el primero lo empecé sin solidez con doble bogey en el hoyo uno, pero luego puede hacer una racha de cinco birdies consecutivos, lo que me ayudó a meterme a la pelea. Ese viernes no le pegué nada bien a la bola.

“El sábado –segundo día de competencia- fue fácil ya que todo salió bien, le pegué sólido, metí buenos putts para seis birdies sin bogey lo que convirtió todo en una jornada tranquila para tomar el liderato con 9 bajo par, y el último día todo empezó rápido con un par en el hoyo 2 y a partir del tercero vino el despegue con cuatro birdies en los primeros nueve hoyos lo que me ayudó a mantener el liderato. Ya en la segunda vuelta, del 10 al 18 fue mantener la calma y jugar más relajado para asegurar el título”.

Reconoce que entre los rivales a vencer estuvo Aarón Terrazas, que en su primer torneo como profesional le metió mucha presión.

“Es un buen amigo, con mucho futuro en este deporte. Estoy seguro que tendrá éxito”.

Dijo que ser la figura local lo comprometía a ganar torneo. “En parte me sentía obligado, pero al final juego para mí y no tengo que demostrarle nada a nadie. Si ganaba bien por mí, si no, no pasaba nada.

“Aunque es una felicidad poder ganar en mi casa, porque no es solo por Puebla también es hacerlo en mi club y por toda la gente que me vino a apoyar.

“La verdad lo disfruté mucho, y aspiro a seguir ganando torneos, pelear en la zona de arriba y seguir adelante con todo el ánimo del mundo”, agregó el poblano quien destaca que la Gira Profesional los ha ayudado a llegar con mejor nivel a los diferentes Tours y la muestra está con Abraham (Ancer) y Carlos Ortiz, que lo están haciendo muy bien.

“Bueno, qué te puedo decir. Un mexicano es el número 30 del mundo y eso habla de la mejoría que existe”.

A manera de motivación para los jóvenes que buscan seguir sus pasos los invitó a perseguir sus sueños.

“Disfruten el juego, échenle todas las ganas y no dejen de seguir sus sueños porque se cumplen; a base de esfuerzo y entrega se hacen realidad.

“Mi meta era jugar un Major y lo cumplí bastante rápido”, remató el poblano.

14 BAJO par tiró el jugador poblano el fin de semana para ganar en el Campestre

