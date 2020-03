Escudos de energía: el secreto de Vikonis para atajar goles y malas vibras 

El gran estado de forma del cancerbero Nicolás Vikonis bajo los tres palos del Puebla ha coincidido con la práctica de una técnica más relacionada a la ciencia ficción que a la ciencia, los “Escudos de Energía”.

Pero tampoco es que Nico haga gala de un sortilegio del ocultismo para hechizar a sus rivales y convertir así a la cabaña de La Franja en la más fiable del torneo, con apenas siete goles recibidos después de nueve partidos.

Si usted siguió la transmisión del último duelo del Puebla, el del empate sin goles ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), seguro observó al charrúa hacer una serie de pases con la mano frente a su meta con la encomienda de protegerla de malas energías.

Se crea o no, con ese simple movimiento, Vikonis ha blindado la puerta del Puebla, o por lo menos se ha valido de una técnica en vías de coger más confianza, cuando por su dedicación al trabajo en los entrenamientos se ha convertido en uno de los arqueros más seguros de México.

Yo creo que somos energía, cada uno tendrá sus creencias, pero yo ocupo algo llamado los escudos protectores. Y en el arco, con mis manos, simplemente pongo un escudo protector antes de cada partido Explica Vikonis en exclusiva a El Sol de Puebla

“Me pongo de frente al arco y lo que hago es una preparación con mis manos de energía, luego voy cubriendo el arco con esa energía para evitar que me hagan gol. Es una creencia, y a pesar de haber hecho esto en otras ocasiones, también me han convertido (gol); pero no por eso lo he dejado de hacer o de creer”, añade.

Los escudos de energía, según se cree, se forman mediante ejercicios de visualización, donde el autor figura una burbuja alrededor suyo para impedir el daño de fuerzas negativas del exterior.

Esta técnica, Vikonis la aprendió en sus días en el club Millonarios de Colombia. El charrúa, campeón con El Ballet Azul en el 2017, recibió ahí con los brazos abiertos los conocimientos de sanación pránica de Orlando Caicedo, hoy segundo de Reinaldo Rueda en la selección de Chile, con el objetivo de “mejorar la calidad de vida y el desempeño laboral”.

En Puebla, bajo la tutela de la psicóloga Claudia Rivas, acompaña todo esto con ejercicios de visualización y respiración.

Vikonis hace gala de todo esto cuando por su posición dentro del campo necesita de cabeza fría y aplomo ante los momentos de apremio, sobrevenidos tras un error. Los yerros, en el caso del arquero, se magnifican porque se traducen en goles.

“En la actualidad uno incorpora conocimiento y se vale de la tecnología para mejorar, igual pasa con el tema de la energía, por eso la incluyo como parte de mi preparación”, sentencia.

El arquero charrúa, hoy el menos goleado de la competencia y a nivel individual el segundo más atajador de la Liga MX, es sin duda fiel reflejo de la realidad de su pensamiento.

Puebla presume entonces a un portero lleno de “buena vibra” y en el futbol los equipos se construyen de atrás hacia adelante. Tal vez por dicha razón, el equipo está en estado inmaculado desde hace cuatro jornadas y aspira a extender su buen paso el próximo sábado cuando visite San Luis.

4 Atajadas por encuentro realiza promedio Nicolás Vikonis esta temporada

19 Años como profesional presume Vikonis. El charrúa arrancó su carrera en 2001 con Huracán Buceo

La sanación pránica, a decir de los especialistas, es una pseudociencia basada en métodos para conseguir efectos sobre un supuesto campo energético del ser humano o cualquier ser vivo con la finalidad de restaurar la salud física, emocional, mental y espiritual. Se autoconsidera una medicina complementaria y alternativa (CAM)

Estamos una época donde el conocimiento se ha expandido de manera impresionante y en la avidez que tengamos los seres humanos de apropiarnos de diferentes tipos de conocimiento, probablemente nos convertiremos en seres más integrales