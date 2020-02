En el Puebla hay con qué: Nicolás Vikonis

La experiencia del portero Nicolás Vikonis no le permite “nublarse” ante la presión y busca que con la capacidad propia y de sus compañeros, la situación del Puebla mejore en lo que resta del torneo y apeló a que se cuenta con la calidad suficiente para salir del irregular inicio, además de dejar en segundo plano su buena participación en lo que va del torneo ya que considera, el sistema colectivo es la importante.

“Los rendimientos individuales deben estar al servicio del colectivo, a mí me preocupa que el equipo no gane, no me importa el lucimiento individual, no la necesito porque solo eso sirve para alimentar el ego, lo que se debe entender es que uno elige un deporte colectivo en donde todos ganemos para que la afición esté contenta. Estoy preocupado de conseguir esos resultados, el aporte individual es hacerlo de la mejor manera”, indicó.

Reconoce que los resultados adversos están plasmados, aunque en su lectura de juego, el Puebla ha atravesado por momentos positivos en el transcurso de los encuentros.

“Venimos de una serie de resultados adversos, entiendo que en los trámites de los juegos faltan detalles para lograr las victorias, creo que existe un crecimiento del juego respecto al torneo pasado, ahora se nos viene la oportunidad de enfrentar al Toluca, con jugadores interesantes sobre todo de mitad de la cancha para adelante, hay posibilidad linda de ganar 3 puntos. El torneo está muy equilibrado y confío que pronto logremos ligar par de triunfos que nos desahoguen”, dijo.

Sobre el tema del VAR, el cancerbero dijo ser un convencido que está a favor de la utilización de la tecnología, no obstante, calificó como complejo este tema ya que al final del camino termina siendo bajo la apreciación de quienes lo utilizan.

“Uno siempre espera que exista una justicia total y siento que en algunos fallos hemos sido levemente perjudicados y se entiende, confío en que en algún momento se de una dinámica donde los fallos se den a favor del equipo, lo tomamos con tranquilidad, te genera una sensación, pero debemos mantener la calma y concentrarnos en lo que nos corresponde que es el mejoramiento del equipo”, aseveró.

Finalmente, sobre el tema del enojo de los jugadores tras el juego ante Pachuca donde trascendió que saldrían en la conferencia de prensa en una especie de protesta ante las marcaciones del VAR, sin embargo, lograron colocarse “los paños fríos” y replantearse las cosas ya que podrían perjudicar más adelante al equipo.

