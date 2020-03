Empecé a hacer deporte porque era divertido y correr me hacía feliz: Diana Coraza

Luchar porque sus sueños se hagan realidad, aunque existan complicaciones, es el consejo que hace a las mujeres la atleta paralímpica de alto rendimiento, Diana Laura Coraza Castañeda, quien conquistó el oro en el Campeonato Mundial de Para-Atletismo 2017 en Londres; además, ganó en dos ocasiones el Premio Estatal del Deporte y en 2017 obtuvo el mismo galardón, pero a nivel nacional.

Desde temprana edad, Diana Laura inició en el deporte al practicarlo de forma convencional y de tiempo completo hasta los 12 años, edad en la que le diagnosticaron glaucoma congénito (enfermedad crónica degenerativa), padecimiento que la llevaría a perder la vista en su totalidad.

Lejos de desanimarse, se enfocó en hacer ejercicio y practicar algunas actividades como futbol, además de saltar la cuerda en sus tiempos libres; sin embargo, fue en el atletismo donde encontró una forma de sentirse libre.

Leer más: Ely y sus carnitas, de emprendedora a empresaria; historia que empodera a la mujer

Desde ese momento, Diana Laura se propuso ser más independiente y con el tiempo demostró que ella podía destacar en cualquier actividad, sin importar su discapacidad.

Nunca me pregunté si practicar deporte era importante o no, simplemente lo empecé a hacer porque era divertido, como algo recreativo y el correr me hacía feliz expresó.

Tras competir en varias olimpiadas nacionales, obtuvo sus dos primeras medallas a nivel internacional en el Mundial de Especialidad en Seúl, Corea, en 2015.

“Fue en ese momento que me di cuenta de la importancia de llevar el nombre y los colores de México en el pecho, sentir el entorno internacional”, comentó.

Seguir leyendo: Niña muere por atragantamiento en escuela de Puebla; SEP investiga

Fue en el Mundial de Londres en 2017 cuando esta atleta se consagró, pues conquistó el primer lugar en los 800 metros T11, y obtuvo una medalla de plata en la competencia de 400 metros planos T11, categoría para corredores con el nivel más alto de discapacidad visual.

Por su trayectoria, fue distinguida con el Premio Estatal del Deporte en 2014 y en 2016, además de ser reconocida con el Premio Nacional en 2017.

Actualmente, Diana Laura participará en el Abierto Mexicano de Para-Atletismo Juvenil 2020, a celebrarse del 17 al 20 de marzo en la pista de tartán de la unidad deportiva “Mario Vázquez Raña”, del Instituto Poblano del Deporte (INPODE), evento clasificatorio rumbo a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.