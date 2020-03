El coronavirus cancela las corridas

El COVID-19, comúnmente conocido como coronavirus que recientemente llegó a la capital de la Angelópolis con 10 casos confirmados hasta el momento ha provocado que las puertas de la plaza de toros El Relicario se mantengan cerradas durante los próximos meses, quedando la promesa de reabrirse hasta finales de año. La empresa que dirige Don Pedro Haces Barba y cuyo Director Operativo es el matador en retiro Curro Leal habían programado para el mes de mayo 10 festejos para la feria de mayo. Pero ante la contingencia, las corridas y novilladas se postergan. Esto es tan solo en la capital poblana.

Por en cuanto a la región de Tlaxcala, estaba anunciada la tradicional corrida del sábado de gloria con la alternativa de Emilio Macías en la bella plaza Jorge Aguilar “El Ranchero” con toros de Atlanga. Quien llevaría como padrino a Jerónimo y de testigo a Octavio García “El Payo”. Así mismo el festival también de abril para Huamantla entre un serial de novilladas que había sido anunciado en el cortijo del matador Pausao se han visto cancelados. En total, más de una veintena de festejos taurinos tan solo en la región se han visto postergados hasta nuevo aviso.

Cabe señalar que el matador Alejandro Lima “El Mojito” haría una presentación ante los medios esta misma semana sobre su relación de apoderamiento con el empresario Lázaro Rosas, misma que se canceló y no hay fecha para su reaparición.

AFECTACIONES INMEDIATAS EN EL CAMPO

De las casi 40 ganaderías que se ubican entre los estados de Puebla y Tlaxcala, la afectación será significativa, pues muchos toros ya estaban listos para ir a sus respectivos festejos de estados como Hidalgo, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Mérida, Campeche y otros. Por lo que la economía totalmente se ha visto afectada de manera inmediata y no tiene una fecha ni siquiera esperada de retomar la actividad taurina. En este caso se trata de un producto vivo para espectáculo, como lo es el toro de lidia. Por lo que no se puede detener su crecimiento y su demanda alimenticia. “Un toro no se puede enviar a la plaza con falta de edad, pero también es complicado tenerlo mucho tiempo en el campo” mencionó un ganadero que pidió el anonimato. Con este virus, también la economía del toro se verá seriamente impactada durante este 2020 y parte del 2021.

Así mismo, los vendedores de recuerdos, ropa, golosinas, transportistas y todo un sector de la industria del toro ha quedado totalmente parada, periodista gráficos y demás profesionales como incluso vetenrinarios.