“El Chelís” se suman a la cadena de solidaridad por Covid-19

El exdirector técnico del Club Puebla José Luis Sánchez Solá “El Chelís”; Diana Coraza, Premio Nacional del Deporte; Meriella Arreola, campeona de karate y Diana Luna, nadadora, son algunos de los integrantes del Consejo Ciudadano “Preparémonos”, encargado de promover la cadena de solidaridad para apoyar a quienes más lo necesitan en esta contingencia por Covid-19.

La presentación fue organizada por el gobierno el estado para dar a conocer las campañas con llamados a la solidaridad, así como a poblanos destacados que se encargarán de ayudar y promover que otros grupos sociales se sumen con apoyos alimentarios, higiénicos y médicos para quienes más lo necesitan en esta contingencia.

Al sumarse a la iniciativa, “El Chelís” recordó cuando fue llamado para salvar al Puebla de la Franja y la contingencia por coronavirus representa un reto similar, para poner un granito de arena y apoyar para que todo un equipo se levante durante y después de la pandemia.

“Hoy, ante otra convocatoria, insisto, del hombre más importante del estado, no tenemos por qué rehuirle, no creo que seamos personajes, somos toda esta lista y los que estamos aquí presentes somos gente que hemos vivido para y por Puebla, y Puebla nos ha dado lo poquito o mucho que tenemos y no tenemos por qué decirle a Puebla que no y me atrevo a hablarle a los empresarios, a los comerciantes, a la gente, que se suba a esta causa, porque sí son momentos difíciles”, expresó.

La titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón detalló que para la iniciativa “Preparémonos”, la administración ha conversado con poblanos destacados, como artistas plásticos, músicos, deportistas y hasta un astronauta, que se han destacado por ser “campeones de la vida” y con la misma convicción promoverán la cadena de solidaridad.

En tanto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que la cadena de solidaridad no se trata de formar una comisión gubernamental, sino de incluir a miembros destacados de la sociedad para que inviten a otros poblanos a ser solidarios, de mostrarse compartidos ante la necesidad del otro.