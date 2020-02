¡De pensar! La afición se irá con los cambios en la Liga Mx: Valiño

La posible supresión del descenso y ascenso en los próximos cinco años dentro de la Liga/Ascenso MX, o el supuesto interés de convertir a la división de plata en una competencia de desarrollo de talento alejarían a la afición de los estadios, a decir de Ricardo Valiño.

El entrenador del Atlético Zacatepec, conjunto subcampeón del Ascenso; además de otrora preparador del Puebla de La Franja y los extintos Lobos BUAP, expresó su incertidumbre sobre las probables medidas.

En la Liga de Ascenso, donde el objetivo año tras año para todos los clubes participantes es subir a Primera, la medida le robaría la ilusión a la fanaticada por presumirse de Primera. Respecto a la máxima categoría, le quitaría emoción.

“Aún no hay nada y todo esto es una probabilidad, pero si se está pensando en eliminar descenso y ascenso, no estoy de acuerdo porque generará el alejamiento del aficionado de las canchas. El fanático perderá el entusiasmo, pues si tu equipo en Primera División está del noveno lugar al 19, no peleará por nada; y en el Ascenso, pues qué te puedo decir”, valoró el preparador.

Ahondando en el Ascenso, convertirlo en una liga de desarrollo de talento con derecho a sólo cinco mayores de 23 años y tres extranjeros por equipo, como supuestamente la competencia planea, el extáctico de los extintos Lobos de la BUAP reparó en la situación de los futbolistas hoy mayores dentro de dicha categoría y sin quererlo le dejó una tarea por atender a la Asociación Mexicana de Futbolista (AMFpro).

“Qué va a pasar con los jugadores con 24 años de edad hacia arriba, ¿se quedarán sin jugar, sin trabajo? Eso es algo que la Liga debería de hablar con el sindicato (la Asociación Mexicana de Futbolistas)”, apuntó.

Cabe destacar, en el Ascenso, la necesidad de cambio respondería a la perdida de equipos año con año. Sólo de 2019 a 2020, la división de plata pasó de 14 a 12 conjuntos por los problemas financieros en franquicias como los Loros de Colima y los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Al pasar de categoría de promoción a formación, los conjuntos participantes se convertirían en filiales de los equipos de la Primera División. Aunque esto ya sucede con la presencia de por lo menos tres grupos de la máxima división en el Ascenso: Mineros de Zacatecas le pertenece a Pachuca; Dorados a Caliente, amos de Xolos de Tijuana; y Tampico Madero a Orlegui, responsables de Santos y Atlas.

CASO ZACATEPEC

En cuanto a su equipo, Atlético Zacatepec, Valiño espera los cambios no vayan por la cancelación de la promoción a Primera, pues territorio cañero “posee tradición, afición, infraestructura económica y deportiva”, como para recibir futbol de la Liga MX.

Los Cañeros, la temporada pasada alcanzaron la final de la división de plata y la perdieron con Alebrijes de Oaxaca.

Pero en caso de haberse hecho de medio boleto a la máxima categoría en diciembre pasado levantando el título, y ganar la serie por la promoción de mayo o revalidar la corona este torneo, eso tampoco le aseguraba al Atlético Zacatepec ser un conjunto de Primera.

A decir de Valiño, la Liga/Ascenso MX volverá a certificar a todos los participantes de la categoría de plata en los próximos meses, en aras de darles luz verde o roja para aspirar al máximo circuito.

En la presente campaña, Zacatepec marcha en la séptima plaza del Ascenso con seis puntos y hasta hace unos meses presumía, como el resto de los equipos inscritos a la competencia en 2019-2020, de certificación. Por lo tanto, sólo le bastaba con ganar su promoción en la cancha este ciclo parar ser considerado miembro de la cada vez más selecta Liga MX.

“Es un tema que he hablado con los directivos y me dicen que hoy cumplimos con todos los requerimientos para estar en Primera. Pero ya se ha hablado en las juntas de que nos volverán a certificar”, remató.