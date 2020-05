Covid-19 no es obstáculo para la escuela de toreo en Tetla

Tetla, Tlax. El matador tlaxcalteca José Luis Angelino platicó con este medio sobre cómo, en la escuela taurina de Tetla donde él es director, están enfrentando la pandemia ante el aislamiento entre docenes y alumnos. Y es que el matador José Luis Angelino, apoyado por un equipo de profesionales, donde destaca la participación de su apoderado Raúl Alduín, no quieren que sus pupilos pierdan las clases ni el seguimiento a su entrenamiento.

“En este proyecto de vida de mis alumnos que quieren ser toreros, lo que no se puede detener, son las clases”, comenta el matador Angelino.

CLASES DE TOREO EN LÍNEA

“Gracias al apoyo de los padres de mis alumnos, por video llamada damos seguimiento a los avances, entrenamientos y hacemos las correcciones que se necesitan. La verdad es que son clases en línea para no perder la continuidad en el proyecto de esta escuela taurina de Tetla con la que estamos muy ilusionados”, comenta el matador tlaxcalteca quien durante años fue ídolo de El Relicario de Puebla.

“No sabes el gusto que me da ver cómo me van llegando mensajes de los chicos que están listos para entrenar todos los días. Y me motivan también.

HAMBRE DE SER

Tengo alumnos como Marco Peláez o Daniel Nava “El Pintas”, que como toreros son diferentes, pero coinciden en que se les nota el hambre. Y no me refiero a un hambre de ambición espiritual, sino a un hambre real de salir de la condición en la que viven. Y no veas cómo se preparan, con qué ganas salen a torear en donde sea”, apunta. “Un día vi una entrevista al maestro Paco Camino en donde revela que vio a su mamá lavar ropa ajena para mantenerse y lo primero que dijo aquel niño fue: voy a ser torero para comprarte una lavadora y fue figura del toreo. Hay que tener ilusiones en la vida”, comenta.

LA PREPARACIÓN ESPIRITUAL Y CULTURAL

El matador José Luis Angelino, Director de la escuela taurina de Tetla, comentó que no todo es tomar capotes y muletas: “primero quiero formar buenos seres humanos, gente de bien, que tengan cultura. Les dejamos de tarea leer libros y que nos hagan resúmenes. Y qué alegría es ver sus trabajos. La afición que tienen y estoy seguro de que en ellos hay futuro por la fiesta. A los nuevos toreros y aficionados les recomiendo dos libros El Toreo de Frente y Toreo Añejo. Dos magníficas obras que no pueden faltar en la mente de cualquier aficionado, apunta.

HUELLA EN LA FIESTA

“Me gustaría ver que si no todos pueden llegar a ser figuras del toreo, tengamos primero buenas personas y luego banderilleros, jueces de plaza, médicos taurinos o un aficionado de tendido que comprenda, ame, cuide y promueva con respeto la fiesta de los toros. Pero, sobre todo, que sean gente de bien”, subrayó.

ESCUELAS EN TLAXCALA

En el vecino estado de Tlaxcala se han consolidado ya varias escuelas taurinas. Además de la de Tetla, está la de Altlzayanca que dirige el matador José Mari Macías, Apizaco con el maestro Jesús Villanueva, Huamantla con el matador Rafael Gil “Rafaelillo” y Tlaxcala capital que dirige el matador Uriel Moreno “El Zapata”.

Finalmente, José Luis Angelino dijo: “Le pido a mi gente que se cuide, estos días son difíciles para el país ante la pandemia que estamos viviendo y espero en Dios que pronto regresemos a vernos en alguna plaza de toros, saludos a la afición”, remató.