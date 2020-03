Corredores poblanos siguen entrenando

Aunque las recomendaciones en los últimos días han sido el no salir de casa y sobre todo, evitar aglomeraciones a causa del Coronavirus, corredores poblanos que gustan diariamente de practicar deporte, aún pueden realizarlo al aire libre, siempre y cuando eviten la cercanía con otras personas , así lo señaló el entrenador de Atletismo, José Manuel Vázquez Cabrera.

Se han hecho sesiones de entrenamiento al aire libre, obviamente están recomendadas, lo que nos piden no saludar, ni beso, abrazo, vamos, ningún contacto físico, hay cierta distancia entre los corredores, incluso es benéfico para ellos para oxigenarse y ejercitarse, no se ha parado por completo, se les recomienda limpieza total y quienes no quieran asistir a los parques y permanecer en casa, les enviamos un programa especial de rutina en casa, hay algunos específicos de hacer fortalecimiento, hacer carrera en el lugar, estiramiento y abdominales dijo.

Recomendó a los corredores seguir un programa de acondicionamiento físico con duración de 4 semanas con el objetivo de mantenerse en actividad y salir de la zona de confort o habitual de acuerdo a sus entrenamientos regulares basándose en la fuerza, Hiit, movilidad y recuperación.

FUERZA

En las sesiones de entrenamiento destinadas a trabajar la fuerza, disminuiremos la velocidad de los movimientos e incrementaremos el tiempo en tensión (TUT por sus siglas en inglés) de los músculos, pues se ha demostrado que esto ayuda a ganar mucha fuerza. Disminuir la velocidad nos permite centrarnos en la mecánica en sí, en movernos de la forma en que el cuerpo debe moverse, deshaciendo el efecto de todas esas horas que la mayoría de nosotros pasamos sentados.

HIIT

Los ejercicios HIIT implican movimientos rápidos y una respiración intensa. Pronto estarás sin aliento y sentirás que tus músculos se queman, pero así es como se obtienen resultados, ¡así que no tengas miedo de poner a prueba tu potencial! Combinar entrenamientos de cardio y fuerza te permite obtener lo mejor de ambos mundos: promoverás la hipertrofia y la fuerza, y al mismo tiempo quemarás más calorías.

MOVILIDAD

Trabajar la movilidad te permite incrementar el rango de movimiento y controlar movimientos nuevos. Cuando dedicas tiempo a moverte correctamente y lo haces a propósito puedes llegar a recobrar el rango de movimiento completo e incluso deshacerte de dolores que hayas estado experimentando. Después de todo, la fuerza no lo es todo: necesitas tener un rango completo de movimiento y músculos funcionales para poder usar la fuerza.

RECUPERACIÓN

La recuperación es tan importante como el entrenamiento. Si no le das tiempo al cuerpo para recuperarse y reponer energía, no sacarás el máximo partido a tus sesiones. Los entrenamientos causan microlesiones en el tejido muscular, el reparar esas lesiones es lo que te hace más fuerte.