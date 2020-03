Claudia Cid, una mujer de retos que cumplió su sueño

Desde niña Claudia Fernanda Cid Macías tuvo un sueño: ser futbolista. Desde entonces se montó en su aventura. Picó piedra con Franjitas, fue becada por el Tec de Monterrey y la UDLAP –en diferentes tiempos-, pero cuando nació la Liga MX Femenil en ella también apareció otro deseo, jugar su deporte a nivel profesional.

Así el sueño tomó forma de realidad cuando fue visoreada por los Lobos de la BUAP y le dieron la oportunidad en los dos torneos que estuvo el equipo en el máximo circuito antes de ser vendido a Ciudad Juárez.

Parecía que todo se derrumbaba, pero una mujer de tesón como Claudia no se rindió y así como se cerraron unas puertas en su camino se abrieron otras todavía de mayor peso y tamaño. La llamó el América, jugó un torneo, pero ante las pocas oportunidades ya no tuvo cupo allí.

Pero no se vino abajo. El León ya le había echado el ojo y se la llevó para convertirla en titular indiscutible de la defensa central, donde hoy la joven nacida en la ciudad de Puebla, intenta escribir una historia brillante como futbolista profesional.

No fue en su tierra, pero sí hubo quien diera valor a su trabajo.

El Sol de Puebla la buscó y platicó con una de las embajadoras con las que actualmente cuenta el futbol femenil poblano quien que a sus 22 años de edad ha tenido que abrirse paso, así como varias futbolistas, dentro de la Liga MX Femenil que si bien aún está lejos de alcanzar estándares óptimos de sueldos y facilidades de trabajo para quienes practican este deporte, al menos ya está abierto un camino de oportunidad para cumplir su objetivo que es jugar profesionalmente Futbol.

Cid Macías, actualmente funge como defensa en el equipo del León y desde niña, su interés por practicar este deporte fue instantáneo desde los primeros años que su familia la llevaba al estadio Cuauhtémoc para presenciar los partidos del Puebla de la Franja, el equipo de sus amores.

SUS PRIMEROS EQUIPOS

Su primer contacto jugando futbol fue en el equipo del CENHCH, posteriormente, el formar parte de organizaciones como Los Olivos y en el ámbito universitario jugando para los equipos de Borregas Puebla al mando de Alejandro Frías y Aztecas UDLAP bajo las riendas de Albeni Sabino, tuvo su primera oportunidad profesionalmente con Lobos BUAP donde su entrenador Julio Cevada y el grupo de jugadoras que conformaron ese equipo, gozaron lo que se vivió en tan solo un año de existencia.

SU POCO TIEMPO EN AMÉRICA, PERO LLENO DE ENSEÑANZAS

Al desaparecer “obligatoriamente” a ese equipo, la defensa poblana encontró un refugio al formar parte de las filas del América, sitio en el que solo jugó en 6 meses 2 partidos luego de no tener la confianza del entrenador Leonardo Cuéllar lo que obligó a pedir su salida del conjunto de Coapa ante las escasas oportunidades y pese a su situación, encontró un refugio en el equipo de León.

“A pesar que estuve poco tiempo en América, aprendí muchas cosas, el profe Leo (Cuéllar) me enseñó a ser una persona más pensante, analizar a los equipos, a ser más metódica, es muy inteligente. De mis compañeras, por lo mismo de que hay mucha competencia y todas son de un carácter y temple muy fuerte, me dieron una gran fortaleza mental, mejoré mi calidad técnica y especialmente lo que me aportó Diana González (QEPD), que fue la persona más importante en mi estadía en el club y que me ayudó a tener una mentalidad más fuerte”.

“Fue complicado por los pocos minutos que tuve, afortunadamente León era un equipo que ya me venía buscando desde que estaba en Lobos, gracias a Dios fue más sencillo el llegar ahí. El área deportiva y el entrenador Begines ya habían visto mis participaciones en la BUAP, ya estaba en la mira”, dijo.

Nunca tan alejada de su familia como ahora, la futbolista dijo que si se quiere trascender se deben de sacrificar cosas, esperando al final que la recompensa sea grata.

“Fue un reto emocional porque en mis primeros años en equipos de futbol, era aquí en Puebla, después cuando fui al América, tan solo estaba a dos horas de la Ciudad de México, ahora que estoy en el Bajío son 6 horas, es difícil salir de casa sin la familia ni nadie que conozcas, afortunadamente la adaptación ha sido buena en León, mis compañeras me recibieron bien y me ha facilitado las cosas”, aseveró.

DESDE LA FECHA 2 NO SUELTA LA TITULARIDAD EN LEÓN

Retrasos en papeleo administrativo impidió su debut en la fecha 1 del campeonato, no obstante, desde la jornada 2 y en la actualidad, no ha soltado la titularidad del equipo pese a la competencia actual que hay en el plantel. Además, la confianza que le ha brindado el entrenador Everaldo Begines con la titularidad en la zaga le ha beneficiado en su estado físico, pero sobre todo en la confianza.

Mi labor es ser defensa, junto con mis compañeras impedir que nos anoten, se me ha dado la oportunidad de convertir cuatro goles en el torneo, muy contenta con ello, pero no lo podría hacer sin el apoyo y confianza del cuerpo técnico y jugadoras. Tengo ganas de ganar y triunfar, de apoyar al equipo Acotó

Reconoció el aporte y la confianza que le ha brindado el entrenador Everaldo Begines lo cual le ha permitido adquirir madurez como parte importante en la zaga esmeralda y busca disfrutar su actualidad en el Bajío.

NO PERDER EL PISO, BÁSICO

Este buen momento que Claudia Cid vive en lo personal y en equipo le tiene prohibido que emocionalmente “pierda el piso” y poner los pies en la tierra, filosofía que le enseñó su ex entrenador Julio Cevada; “El me enseñó junto a mis compañeras en ese momento en Lobos que debemos se sencillas, trabajadoras, eso nunca se me olvidará. Gracias a él y mi familia me queda claro la frase, `Por más que me vaya bien, no eres ni más ni menos que nadie, seguir igual o mejor, pero con los pies bien plantados en la tierra”, reconoció.

ITZIA TENAHUA Y SU HISTORIA PARALELA

Si hay una persona con la que ha compartido Cid Macías una historia paralela en el futbol femenil es la también poblana Itizia Tenahua Sánchez, con quien compartió equipo desde Lobos BUAP, posteriormente, mientras una emigraba a América, la otra se fue a Chivas del Guadalajara, pero lamentablemente para su causa, también padeció de la poca confianza del entrenador Ramón Villa Zeballos, hasta que sus historias se vuelven a unir en León.

“Es chistosa nuestra historia, parece que nos pusimos de acuerdo en llegar a nuestro tercer equipo en la Liga luego de iniciar en Lobos, ambas estamos con hambre de una revancha, sabíamos que teníamos la calidad suficiente para jugar en equipos como ella en Chivas y yo en América, León nos dio la oportunidad y buscamos demostrar lo que en su momento nos negaron”, reconoció.

YA CUENTA LAS HORAS PARA JUGAR CONTRA PUEBLA

Claudia, ya cuenta las horas para el partido del próximo domingo 15 de marzo cuando León visite al Puebla en el estadio Cuauhtémoc y donde reconoció que desde que jugó en Lobos y América, nunca le ha podido ganar a las enfranjadas por lo que quiere que sea la primera vez y poder enfrentar a amigas como Dulce Martínez y Lourdes Ramírez (Ex compañeras en Lobos), así como María José López (con quien jugó en Borregas Puebla).

Finalmente, en la semana de la mujer, envió un mensaje en específico a las futbolistas poblanas sobre la importancia de no cortar sus sueños por más de que varias personas les digan que no se pueden realizar.

“Que no desistan, muchas personas te dirán que es difícil o cual es el caso que busquen cumplir un objetivo, pero si eso las hace feliz, las llena, no dejen de luchar por eso, por los que les gusta y alcanzar sus metas. Es cierto que actualmente el futbol femenil profesionalmente no te da para vivir con tranquilidad, pero es algo que se está construyendo y con el paso del tiempo los resultados se darán, no sé si alcance el tiempo para que una lo disfrute, lo que es seguro es que las chavas que continúen en el futbol serán las beneficiadas y eso te llena de satisfacción, claro, también espero llegar a disfrutarlo”, concluyó.

No dejen de luchar por los que le gusta y cumplir sus metas