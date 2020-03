Carlos “El Búfalo” Poblete ahora en juguete coleccionable

Ser recordado por los fanáticos es una dicha, pero ser inmortalizado con una figura de acción es un honor que a muy pocos les corresponde. Carlos “El Búfalo” Poblete, embajador de honor del Puebla, presume de ambas y desde el jueves de esfinge por partida doble.

A finales de la semana pasada, Carlos se topó con la noticia vía redes sociales de ser por segunda vez inmortalizado, a pedido de un fanático, como un personaje “customatizado”. Es decir, una imagen de él mismo de sus tiempos cuando futbolista, pero a escala.

(Ser customatizado) es un orgullo porque a pesar de que ya no estoy en activo desde hace 20 años, la gente se sigue acordando de uno, más cuando me han convertido en una especie de juguete coleccionable aseveró “El Búfalo” en exclusiva a El Sol de Puebla.

Carlos, si bien sintió felicidad por la figura, tampoco se sorprendió, pues hace unos años supo un fanático de La Franja, y de forma específica suyo, ordenó a Daniel González, artista plástico especializado en ese tipo de estatuillas, fabricar una del campeonísimo del Puebla.

Pero a diferencia de aquella vez, “El Búfalo” no desaprovechará la presente oportunidad para mandarle a ser otra a su creador.

Hace mucho tiempo, él (Daniel) ya había sacado una imagen mía, que la tiene un hincha mío que radica en Denver. La figura le quedó por entonces genial, pero la nueva está mejor y ya le mandaré a hacer otra, porque no tengo la primera y ahora como sea, debo de tenerla comentó entre risas el 83 veces goleador con La Franja.

“El Búfalo” agradeció una vez más el honor y el tiempo de los fanáticos para recordarlo.

“Reitero, para uno es un orgullo algo así y simplemente agradecerle a la afición por la forma en que a uno le recuerda”, remató.

Carlos Poblete, hoy embajador de honor del club Puebla, arribó a México procedente de Universidad de Chile para jugar con La Franja en la temporada 1986-1986. En su primera campaña, a pesar de marcar ocho goles en 35 partidos, no convenció del todo y se le cedió a los extintos Ángeles de Puebla, donde despegó marcando 20 tantos.

Lo hecho con Ángeles le significó su vuelta al conjunto blanquiazul para 1988. A partir de entonces se convirtió en ídolo, logrando cuatro títulos con la elástica de La Franja: liga (1989-1990); copa (1989-1990); campeón de campeones (1989-1990); campeón de CONCACAF (1991).

BUENOS SOCIOS

El creador de la nueva figura de Carlos “El Búfalo” Poblete reveló a este diario mantiene buena comunicación con el chileno, a grado tal de compartir mensajes vía whatsapp.

“Carlos, a quien le mando un saludo, es un tipazo, siempre ha reconocido mi trabajo y eso es un honor. De hecho, ahora que saqué la nueva figura me escribió y me felicitó, con eso me doy por servido”, dijo el artista plástico.

