Atletismo de la UDLAP quiere dominar el estatal del CONDDE

A partir de este miércoles las delegaciones de atletismo y el voleibol de la UDLAP buscarán la mayor cantidad de boletos dentro de la fase estatal del CONDDE que se celebrará del 26 al 29 de febrero en la pista del Estadio Olímpico de CU.

Hasta el momento hay una representación de 10 estudiantes de la UDLAP en el certamen del CONDDE en su fase regional, sin embargo, se espera que sean 33 los Aztecas que avancen a esa ronda. Para lograr el objetivo, el primero que verá acción será el Tornado Naranja, quien pisará el tartán del Estadio Olímpico este miércoles 26 y jueves 27 de febrero con una delegación de 20 atletas.

La delegación está integrada por 12 mujeres y 8 hombres que competirán a intensidad moderada buscando imponerse en varias pruebas, esto porque el nivel en Puebla no representa mayor dificultad, además de que la Tribu Verde buscará tantear sus capacidades mirando hacia el Campeonato Nacional de la CONADEIP, a realizarse a mediados de marzo.

“El equipo femenil y varonil verán cómo va el avance para la justa de la CONADEIP, también nos servirá para observar qué falta para llegar en forma”, expresó el entrenador Azteca Pedro Tani.

Sobre la ausencia de competidores, el entrenador cubano informó que es debido a la búsqueda de llegar al certamen de la CONADEIP lo mejor y completo posible, así que algunos atletas tomarán descanso, sobre todo los que presentan pequeñas molestias. Asimismo, sorprende que vaya a participar con tres de los cuatro equipos de relevos, acorde a reglas que dio el CONDDE, las cuales dificultaron a la Tribu el completar ese conjunto. No obstante Pedro Tani señaló: “creo que no tendremos un problema para clasificar, incluso con los que vamos a participar vamos a ganar el estatal por quinto año consecutivo y unos van a pasar directo, porque no tienen rivales en el estado”, dijo.

POSTERIORMENTE, VOLEIBOL ENTRA EN ACTIVIDAD

Los días viernes 28 y sábado 29 de febrero, entrará en juego la calificación del equipo de voleibol femenil de la Tribu Verde, compuesto por 13 jugadoras; en un mini torneo donde enfrentará a los representativos de la BUAP, la UMAD y la Anáhuac Puebla en un inmueble de Atlixcáyotl; siendo el equipo que más gane partidos el clasificado. “Nos decidimos a participar sólo con el femenil por la cantidad de jugadores que contamos con el varonil, teníamos 8, y decidimos dedicarnos al CUTT (Campeonato Universitario Telmex Telcel) para tener un buen rendimiento”, explicó su decisión el entrenador de la UDLAP Alfredo Chicoy.

Acerca de los equipos que desafiará, el entrenador de la Tribu verde comentó; “lo puedo decir con seguridad, ganaremos el estatal tranquilo, el regional también y la idea es pelear por un título en la etapa nacional”, dijo.