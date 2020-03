Antonio Lamas ve a Pericos dando la pelea en zona Sur

El jugador de cuadro Antonio Lamas no tiene ninguna duda. «Estos Pericos estarán disputando la final de la zona Sur, y ya dependerá de nosotros si nos fajamos por el banderín contra Monclova, Tijuana o el que nos toque», dice convencido el pelotero de 30 años, nacido en Chilapa, Nayarit.

«El equipo se ve bien, trae tremendos peloteros y estoy seguro que una vez más daremos la pelea en la zona Sur», agrega el antesalista que en 2013 jugó en clase A alta con los Atléticos de Oakland.

«Todos los equipos se han armado para competir, pero al final de cuentas solo Tigres, Oaxaca, Yucatán, Diablos y Pericos estarán peleando por esos cuatro lugares.

«Será una competencia fuerte, porque tampoco podemos descartar a los demás -León, Tabasco y Campeche-, pero a final de cuentas los Pericos van a estar peleando. Y te juro, que mínimo veo a este equipo jugando la final del Sur. Después, todo puede suceder», agrega Lamas, nacido en la misma tierra que los hermanos Germán, Isaac, Polo y Saúl Jiménez.

En el entrenamiento hay muchos jugadores buenos, ya vi a los importados, como Sermo y Rosario, que tienen un gran poder,y sumados a Danny Ortiz, te imaginas lucirá como una ofensiva tremenda.

«Antes no teníamos quinto bate, pero con lo que veo, ahora habrá un 3-4-5 de mucho respeto, y dicen que todavía están esperando a un cuarto extranjero. Eso hará que nosotros, los mexicanos tengamos que defender nuestro lugar para ser tomados en cuenta».

Antonio Lamas cumplirá su tercer año con los Pericos. Llegó en 2018 procedente de los Acereros de Monclova, y dice estar feliz por ese cambio.

«Allá cuando se dieron los movimientos de cambio de dueño ya no jugaba después de ser titular, entonces pedía que me mandaran a otro equipo y llegué a Puebla. De verdad me siento muy cómodo aquí», confiesa.

El nayarita viene de cumplir una gran temporada invernal con los Tomateros de Culiacán, con quienes consiguió el título de la Liga Mexicana del Pacífico.

Me fue muy bien, gracias a Dios, en la final jugué lesionado de una ingle y la muñeca izquierda, por eso pasé complicaciones. Pero yo quería jugador y no decía nada, hasta que Benjamín Gil se dio cuenta y me dijo «no más». Fue por el bien del equipo acepta Lamas quien por la misma situación no pudo participar en la Serie del Caribe.

«No fue cierto que no le echaba ganas, la realidad era mi lesión, y cuando Benjamín supo la verdad cambió su dircurso».

Lamas participó en 42 juegos en la pelota invernal, remolcó 19 carreras y terminó bateando para .320, un porcentaje admirable en un circuito donde predomina el pitcheo.

«Me fue muy bien. No puedo quejarme», agrega con humildad.

Con los Pericos, en el verano en 2019, Lamas bateó para .333 con 13 jonrones y 69 carreras remolcadas.

«En esta campaña habrá mucha competencia, hay muchos jugadores talentosos y tenemos que echarle ganas para ser tomados en cuenta. Lo bueno es que yo puedo jugar desde primera, segunda, short y tercera, pero en todas las posiciones hay por lo menos dos opciones, lo que significa que hay que poner el extra», acepta el exacerero.

«Pero todo es bueno para el equipo, imagínate, con los tres o cuatro extranjeros bateadores, porque ya los vi que le dan sabroso, con Tapia, Salas, Carreón y todos los demás, vamos a poner a sufrir a muchos.

«Aunque la pretemporada es una y la temporada es otra, y es ahí donde deben demostrar lo que tienen», añade.

«También dependemos de nuestro pitcheo, hay buenos nombres y se puede armar un buen staff, con dos abridores extranjeros de cabecera, que con Lara, Mendoza y Galván, puede hacer un buen cuerpo de abridores. El relevo estará mucho mejor y creo que para cerrar, Ulises Joaquín tiene todas las ventajas.

«Veo a estos Pericos llegando muy lejos, ya lo verás», repite convencido de que será una campaña postiva para todos.