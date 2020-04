Alan García, de Pericos, brinda tips a fanáticos desde el encierro

El “descanso” forzado por el Covid-19, se trató de una situación “positiva durante la primera semana, pero después de eso ha sido cansada y aburrida”, juzgó el pelotero de los Pericos de Puebla, Alan García desde el encierro.

García, jardinero derecho de la novena emplumada, charló la noche del lunes con los fanáticos esmeraldas a través de un en vivo realizado por el equipo en Instagram.

El pelotero, en su tercer año con los esmeraldas, respondió preguntas de los seguidores e inclusive les brindó consejos sobre cómo mantenerse en forma o mejorar su mecánica de lanzamiento durante el paro e actividades.

Cabe destacar, Alan García en un momento de su carrera fungió como pitcher con los Padres de San Diego, en aras de ganarse un puesto con el cuadro de Las Mayores.

“Gracias a Dios sigo hoy con el bate en la mano. En algún momento lancé con los Padres y sufrí una lesión en el codo; no me recuperé y me dejaron en libertad”, señaló.

“Pero la verdad estoy más cómodo corriendo, bateando o lanzándome”, añadió.

El outfielder se mostró nostálgico cuando habló del juego, extrañando el traslado al Parque de los Hermanos Serdán para una práctica, juego de pretemporada o de campaña regular. La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) suspendió las labores durante la segunda semana de marzo por la contingencia sanitaria, justo en la recta final de la fase de preparación de los equipos.

“Extraño ir al estadio en el taxi, ése es el momento que más extraño porque justo en ese instante es cuando me enfoco en el juego y es para mí el mejor momento del día. Aunque el tráfico hacia el campo no lo extraño tanto”, dijo entre risas.

CONSEJOS DE PRIMERA

A los peloteros enlazados a la transmisión, les compartió parte de sus secretos para mantenerse en forma en medio de la inactividad.

“Lo más importante en este momento es atender la parte de la condición física. Les diría que corrieran, aunque tampoco deberían de olvidarse de hacer abdominales, pues son claves en el beisbol; además deben de estirar adecuadamente”, reveló.

A los lanzadores, les dijo: “cuiden sus brazos, pues no es fácil la recuperación; también deben de aprender bien la mecánica para lanzar y luego fortalecer el hombro”.

El año pasado, Alan García participó en 63 juegos con los Pericos de Puebla. El jardinero promedió .211 de porcentaje, dos cuadrangulares y 12 carreras remolcadas.