Denuncia diputada acoso tras abrir debate para prohibir tauromaquia en Puebla

Después de abrir la posibilidad de legislar para prohibir la tauromaquia y pelea de gallos en Puebla, la diputada de Encuentro Social, Nora Merino Escamilla, acusó acoso por parte de personas que consideran estas prácticas como arte y deporte, y aunque aclaró que solo son mensajes desde redes sociales, no descartó la posibilidad de interponer las denuncias correspondientes si el acoso se convierte en amenazas.

“A raíz de estos comentarios mis redes sociales se han inundado de todo tipo de comentarios, pero creo que debemos ser muy respetuosos porque hay que recalcar que quienes están a favor de la tauromaquia me han buscado no en los mejores términos, si bien no con amenazas directas, sí ha sido muy persistente el tema de decir que si lo hago va a haber consecuencias”.

Aclaró que en este momento no existe una iniciativa como tal, pero hay toda la disposición del Congreso del Estado para discutir temas que son considerados polémicos y que por miedo no se han puesto en la agenda pública.

