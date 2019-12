¡De vuelta en casa! Tapia desea otro título con Pericos

Ganar el campeonato en su regreso con Pericos es la principal petición que le hará el receptor sonorense César Tapia a Santa Claus en esta Navidad.

“Estoy contento y emocionado de regresar una vez más al equipo que me vio nacer y crecer como jugador profesional; como siempre aportaré lo mejor de mí para buscar volver a ganar el banderín con los Pericos”, agregó el nacido en Empalme, Sonora, y quien en 13 de sus 16 años en Liga Mexicana ha vestido la franela verde.

“Volver a Pericos significa muchas cosas para mí. Aquí tuve la oportunidad de ser el jugador que soy ahora; sentir el cariño de la gente hacia mí, me motiva a entregarme al cien por ciento como siempre lo he hecho. Ponerme esta camiseta, una vez más, es algo especial, único”, agregó Tapia que en 2016 jugando para los plumíferos se convirtió en el primer cátcher mexicano en ganar el campeonato de bateo, además de terminar como el Jugador Más Valioso de la temporada.

“Fue un año de ensueño recuerda Tapia”, que ese en ese 2016 ganó la única de las cuatro finales que jugó en su segunda etapa como jugador de los Pericos, con quienes fracasó en las batallas de 2010 y 2014 ante Saltillo y Diablos, y en 2017 cuando llegaron de manera sorpresiva por segundo año consecutivo contra Tijuana y cayeron en cinco partidos.

“Mi deseo es ayudar al equipo lo mejor que se pueda, sé la responsabilidad que es esto y por eso me preparé para estar al mil y listo para la próxima campaña”, agregó Tapia quien posee las marcas de dobles y juegos jugados en la historia de la franquicia poblana.

ENTREGA Y ESFUERZO

Dice que de él se puede esperar lo mismo de todos los años. “Entrega y esfuerzo cada día que esté en el terreno de juego; la edad es mental y gracias a Dios estoy sano, sólo debe uno prepararse bien para estar listo y en las mejores condiciones para cuando arranque la temporada”, externó el jugador que, a sus 37 años, dice tener mucha cuerda todavía.

“A mí lo que me encanta es jugar beisbol, y sé que estando sano y físicamente bien podré hacerlo durante muchos años más. No puedo hablar de retiro, por eso no se puede saber, pero siempre que esté en el terreno disfrutaré mi deporte y me entregaré por mi equipo”, agregó el paisano de Ronnie Camacho, quien solo en 2006 –Tigres- y 2018 y 2019 –Monclova- no ha vestido la franela poblana desde que debutó en 2004 cuando disparó los dos primeros de los 1,267 imparables que suma como Perico.

Se dice agradecido con el licenciado Gerardo Benavides, por el apoyo que le dio a él y a su familia tanto con Pericos como con Monclova. “Él sabía de mi interés por volver a Pericos y al final tomó la decisión de regresarme y aquí estoy de nuevo con el equipo con el que he vivido los mejores años de mi carrera”.

Finalmente agradeció a la directiva de los Pericos la confianza en él y prometió que “verán a un César Tapia entregado al mil con equipo y listo para aportar a la causa poblana como siempre lo hice cuando porté esta camiseta.

“A la afición les agradezco su cariño y el apoyo incondicional que siempre me han tenido y espero, que como siempre, estén apoyando al equipo, que juego a juego dará lo mejor para brindar un buen espectáculo”, remató Tapia quien espera volver a portar el número 10 en sus dorsales como lo hizo en el pasado.