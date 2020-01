Danna Paola y el body de látex con el que causó furor en La Academia

Milenio Digital

Ciudad de México / 20.01.2020 21:01:13





Como ya es costumbre, Danna Paola volvió a robar reflectores durante su participación como juez en La Academia. En el onceavo concierto del reality de Azteca, la cantante portó un outfit de látex rosa en la presentación de su número musical. Fue así que la también actriz conquistó a todos no sólo con su espectacular figura, sino también con la interpretación del tema «Mala fama».

Con esta elección, la cantante de 24 años dejó en claro una vez más su gran sentido de la moda, gracias al que le hemos visto sofisticados vestidos: desde un Benito Santos rojo pasión, un Alfredo Martínez dorado o un espectacular Dolce & Gabbana.

Danna Paola deslumbró así a todo el público de La Academia, que pudo disfrutar de uno de los temas más populares de 2019 y por el cual la joven se convirtió en la cantante mexicana más reproducida en YouTube el año pasado.

La intérprete acentuó su figura con un body de látex rosa que combinó a la perfección con unos tacones del mismo color que estilizaron aún más su cuerpo. Su voz y gran condición le valieron el aplauso de los presentes, incluido Adal Ramones.

No cabe duda que el nombre Danna Paola está en boca de todos: ya sea por su participación en Élite, por la polémica que desató en La Academia, por sus hermosos looks, por su imitación de Belinda o por admitir que no sabía ni usar la lavadora.

​

​ehh

​