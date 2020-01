Cronista pone en venta su archivo histórico para pagar una cirugía

Para poder enfrentar los gastos que le genera una intervención quirúrgica, el cronista de Zacatlán, Sergio Ramos González, ofrece sus investigaciones realizadas en los últimos 25 años, y que le merecieron un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado por su trabajo que llevó a que este Pueblo Mágico obtuviera la nominación como «Heroica Ciudad de Zacatlán».

Desde hace unos meses, la salud del reconocido cronista y bibliotecario se había venido afectando, incluso amigos y familiares cercanos lo apoyaron; ahora está con otra batalla, por lo que para obtener recursos ofrece una docena de trabajos producto de una investigación de más de 25 años a fin de sufragar los gastos médicos.

Investigaciones entre las que se destaca la participación de Zacatlán para forjar armas y monedas para beneficiar al movimiento insurgente, investigación clave para que el Congreso del Estado pudiera decretar a este Pueblo Mágico como Heroica Ciudad de Zacatlán en el 2017, y que le mereció un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado.

Agradecido por las muestras de apoyo que ha recibido, el cronista externó: «la gente me ha consentido, han venido hasta aquí –a la biblioteca-, me apoyan comprando algunos de mis libros, me dicen que le eche ganas, que no me desanime, que siga adelante, y con esas buenas vibras quién no se levanta”, dijo Sergio Ramos; quien toma un respiro y continúa afirmando seguir su tratamiento de manera estricta, ya que no le gustaría dejar inconclusos sus trabajos de investigación.

Aunque es originario de Tlaxcala, su arraigo con Zacatlán tiene ya más de cuatro décadas, estancia en la que desarrolló un gran amor por este Pueblo Mágico que lo ha visto crecer, sobre todo donde nació su gusto por la investigación histórica, luego que uno de sus compañeros de preparatoria llevara un libro sobre la historia de este lugar famoso por sus manzanas.

La insuficiencia renal ahora es su nueva batalla, con un diagnóstico médico adverso, no detiene sus planes, entre ellos está el dar a conocer su investigación de 202 lugares emblemáticos de esta ciudad como calles, colonias, barrios, villas, ranchos, haciendas que llevan el nombre de Zacatlán, en México y Centroamérica.

Para poder ayudar al conocido economista, en sus gastos médicos y de transporte para asistir a sus consultas en la capital poblana, la venta de estos folletos es en la Biblioteca Luis Cabrera, lugar en donde ha trabajado gran parte de su vida; también ofrece ponencias sobre la historia de Zacatlán a estudiantes o particulares interesados.