Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil sentía en la garganta unos harapos en quemazones. Esto ocasionaba toses y las toses, dolores. Mientras esto ocurría, una nota de MILENIO Digital informaba que “la primera noticia de un nuevo coronavirus, que se cree se originó en Wuhan, China, a principios de año. Bastó poco tiempo para que el 11 de enero se informara sobre la primera muerte ocasionada por el misterioso virus que, según análisis, podría tratarse de un coronavirus potencialmente similar al causante del Síndrome Respiratorio Agudo Grave o SARS que se desató en el sur de China hace ya 18 años y que mató a 8 mil personas en todo el mundo”. Gil sintió muy feo. Las epidemias le dan miedo a Gamés.

El brote ya ocasionó la muerte de 17 personas en China, 444 más están contagiadas en el gigante asiático y ya se registró el primer caso en Estados Unidos, una persona imprudente que viajó desde China y fue diagnosticada en Seattle. Gilga meditó: el género humano desaparecerá un día por una tremenda pandemia o pandomia, o como se diga, pero no se asusten, será tan rápido que ni cuentan nos daremos que estamos desapareciendo. Gil es un hombre optimista.

Contagios

Por su parte, el presidente Andrés Manuel Liópez Obrador dijo que en México hay dos posibles casos de coronavirus; uno está descartado y otro en observación en Tamaulipas:

“Ya hay identificación del virus. Dos casos, uno descartado por completo, otro en Tamaulipas en observación… Ayer ya se descartó un caso, si tenemos más información hoy se dará a conocer y mañana también, tenemos el informe nada más”. Mucho descarte. La cosa es seria, pues un Comité de Emergencia de la OMS se reunió en Ginebra para decidir si se declara una emergencia por el coronavirus, presente en el centro de China. Pinches chinos.

Una sopa y una cepa

Recuerden ustedes: este tipo de emergencia se declaró en 2009 con la gripe A/H1N1, en 2014 y en 2019 con los brotes de ébola en África Occidental y en la República Democrática del Congo, en 2014, por la polio y en 2016 por el virus zika. Gil no olvida, y el mundo no debería desmemorizarse, o como se diga: México salvó a la humanidad al paralizar al país para que no se esparciera el virus de la influenza. Qué grandes somos: salvamos al mundo. Mju.

¿Llegará el coronavirus a México? ¿Tendremos medicinas para combatirlo? Gil ha seguido las instrucciones para evitar contagios, se lava bien las manos por lo menos durante 20 segundos y lo hace de manera frecuente, evita tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos. Gil mantiene el amplísimo estudio con buena ventilación, se protege del frío y utiliza ropa abrigadora.

Los síntomas del coronavirus: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor en los músculos. Aquí la cosa se pone fea pues Gil siente estos síntomas casi todos los días, incluso antes del coronavirus. Permanecer en casa y descansar, dos indicaciones de los médicos, así que no jodan.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que en México se están tomando medidas para revisar los vuelos directos provenientes de China, así como trabajar en la detección del virus con características similares al letal Síndrome Respiratorio Agudo Severo.

México cuenta con un Laboratorio Nacional de Referencia, que secuencia el virus, y que se adquirió desde la pandemia de A/H1N1, como parte de la estrategia de blindar a México de virus pandémicos y letales. Pues felicidades, al menos algo del pasado sirve.

La propagación del coronavirus ha provocado nerviosismo en los mercados, pues el yuan se depreció el martes y el yen —considerado una moneda de refugio— avanzó. Los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el martes, lo que hacía caer los rendimientos ante un menor apetito por el riesgo. La maldita economía se mete hasta en las enfermedades.

El portal BBC Mundo añade un poco más de información: “De acuerdo con las autoridades, el período de incubación de la «neumonía de Wuhan» (es decir, cuánto tardan los síntomas en aparecer después de contraer la infección) es días, en lugar de semanas.”

El portal de la BBC asegura que la gran mayoría de los pacientes que sufren del virus no terminan con consecuencias fatales. Oh, caray, pues entonces no joroben la existencia, como decía la extinta madre de Gil.

Todo es muy raro, caracho. Como diría Molière: Casi todos los hombres mueren de sus remedios, no de sus enfermedades.



Gil s’en va

