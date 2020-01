Coronavirus, sin empacto en economía de México: Banco Base

Banco Base descartó que el coronavirus vaya a tener un impacto económico en México, pues si bien en los últimos días ha afectado al tipo de cambio, los movimientos no han sido demasiado importantes y no se esperan tasas de contagio en el país, aunque sí habrá un impacto en China, que es donde surgió.

En conferencia con medios, la directora de análisis económico-financiero de Banco Base, Gabriela Siller, explicó que en México el miedo radica en el recuerdo de la influenza H1N1, pero el coronavirus es diferente y además el brote no está en el país.

“Por lo que no podemos comparar y no creemos que vaya a tener un efecto económico sobre México, a menos que ya se dé un contagio serio en Estados Unidos y que se empiecen a confirmar casos en México, que se dé una epidemia global, pero por lo pronto no se ve que vaya a tener un efecto económico”, consideró.