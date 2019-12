Conoce a Ricardo Esteves, el cura sexy que también trabaja como modelo

Ricardo Esteves, un sacerdote de Lanhelas, Portugal, conquistó miles de corazones con su participación en un comercial titulado Intenso, donde interpreta a cupido con un ajustado traje blanco que lo llevó a ser nombrado el ‘cura sexy’ de la web.

El video publicado en YouTube muestra todo lo que llama la atención de Esteves, pues pocas veces se ve a un padre sin camisa y luciendo unas abdominales de infarto. Todo lo contrario a su Facebook, donde sí posa coqueto y profesional para las fotos, pero comúnmente aparece en la normalidad de su vida como religioso.

Conoce al cura sexy que también es modelo

En muchas imágenes se le ve haciendo servicio, ofreciendo misa, y en otras, muy pocas, modelando para la cámara, un pasatiempo que ha tomado, según afirma el bronceado hombre de 36 años, para atraer la atención de más personas a la iglesia.

“Me llaman el padre más sexy tras una publicación sensacionalista, pero yo no me identifico porque no me considero así. Tampoco mi vida ha cambiado, excepto porque ahora la gente me pide selfies”

Ricardo Esteves, cura.

En entrevista para La Voz de Galicia, Ricardo cuenta que todo comenzó con una foto que compartió uno de sus mejores amigos en Facebook; la imagen escandalizó porque en ella aparecía en traje de baño y nadie podía asimilar a un padre asoleándose en una playa y asistiendo al gimnasio. Allí surgió el apodo del cura sexy.

Sacerdote por vocación, modelo por humano

En un inició recibió más desaprobación que aplausos y un grupo de vecinos intentó hacer que lo cambiaran de residencia, pero Ricardo Esteves contestó con fiestas de disfraces, conciertos de fado, rutas en moto y un nuevo campo de fútbol. Todo para unir a la comunidad.

“Les llama la atención porque soy cura, pero hago una vida normal como cualquier humano. Y no soy sacerdote sólo porque quiera ayudar. La vocación es algo interior, no se explica”

Ricardo Esteves, cura.

Por último, dijo que está tranquilo con lo que hace, pues no busca convertirse en una celebridad, pero sí aprovechará la ocasión para abrir un canal de YouTube ex profeso para predicar de manera cibernética. “Los curas tenemos que ser hombres felices para poder hacer felices a los demás”, recalcó.

Con información de SDP Noticias