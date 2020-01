Conoce a los nuevos y mejorados Artilleros de Puebla

Los Artilleros del Cinco de Mayo se declaran listos para encarar la temporada 2020 de la Liga de Fútbol Americano Profesional de nuestro país en lo que será su segundo año de existencia y donde la encomienda no es otras más que la obtención del campeonato, misma sintonía en la que se encuentra la directiva, staff de coucheo y jugadores.

El auditorio del Centro de Seminarios de la BUAP en Ciudad Universitaria fue el lugar de la presentación del roster de los Artilleros el cual está integrado por 43 elementos activos y 7 de reservas, contando a los jugadores adquiridos en el pasado draft, así como los tres extranjeros provenientes de Canadá y los Estados Unidos y la adhesión de nuevos patrocinadores, quienes buscarán llevar a la franquicia poblana a la conquista del campeonato.

En primer término, se hizo la presentación del grupo de animación femenil del equipo, las “Boom boom girls”, el cual, durante los partidos de local, buscarán aportar con su dosis de belleza y gracia a los asistentes al estadio BUAP.

Acto seguido se realizó la presentación de los uniformes que portará el equipo, el de local en su totalidad en color naranja el cual fue portado por Gabriel Amavizca, así como el de visitante, en blanco con vivos en azul y que portó Humberto Noriega.

Ya en la conferencia de prensa y en la sesión de preguntas y respuestas de los medios de comunicación, David Vera, franquiciatario y director general de Artilleros, no dudó en afirmar que buscarán ser la organización más profesional en Puebla y para ello han trabajo desde el minuto siguiente a la culminación de su participación la pasada temporada por lo que ya cuentan con todo, desde el emparrillado, fuera de él y otras aristas, para darle a los aficionados que partido a partido asistan a apoyarlos, toda una experiencia.

“Estamos emocionados, llenos de orgullo y con muchas expectativas, queremos ser el equipo profesional de la ciudad, la voz que grita por todo el fútbol americano en Puebla y como tal esperamos el apoyo de la ciudad y el estado, llenar este estadio no es un reto fácil pero tampoco grande o imposible, si podemos meter un gran aforo, te puedo decir que deportivamente los jugadores están hechos unas máquinas, mejor que nunca, además del talento. Verán un espectáculo de 10 en cada uno de los partidos”, señaló el directivo.

En su oportunidad, el entrenador en jefe de la tropa bélica, Gustavo Torres, reconoció que el roster aún no está cerrado ya que el contar con 43 jugadores activos y 7 en reserva, permitirá que ningún elemento baje la guardia ya que podría perder su lugar en el equipo.

“El equipo está preparado para el reto, tenemos con qué para lograr el campeonato, estamos fuertes, estamos listos y vamos por ello, no solo en la mentalidad sino en la capacidad que tienen los jugadores y el staff de coucheo para llevar todo por buen camino”, dijo el entrenador Gustavo Torres.

El coach “Tamal” reconoció que pese a que, en los últimos días a través de las redes sociales, el jugador Kevin Brian Correa ex Azteca y recién adquirido por Artilleros en el draft mencionó que consideraría no jugar para el equipo esta temporada por su situación académica en la Maestría, ya será decisión del jugador si desea ser parte del equipo o no, reconoce que la prioridad son sus estudios y así debe ser, no obstante, confió en que tiene jugadores para suplir dicha ausencia, no obstante, Luis Vera, franquiciatario mayor de la organización, le mencionó en la misma conferencia de prensa que si se podrá contar con el corredor ex de la UDLAP, aunque el staff de coucheo se mantendrá a la expectativa si se concreta o no su llegada.

Se anunció que la venta der abonos para la temporada regular continúa con el precio de 600 pesos, además de recibir diversos beneficios, mientras que la localidad principal estará en 100 pesos platea (destacando que estudiantes en dicha localidad pagarán 50 pesos, además de aquellos que porten playera naranja y lleven 1 kg de alimento no perecedero), 20 pesos en preferente.

En la presentación del equipo estuvieron presentes, además, Janette Barranco de Vera, directora del área de participación social del club, Gabriela Monge, directora de Cultura Física de la BUAP y Paulo César Guevara, franquiciatario de la organización.

