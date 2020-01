Con magia, Jesusa Rodríguez defiende etiquetado frontal

En compañía de Alejandro Calvillo, director de la asociación del Poder del Consumidor, la senadora Jesusa Rodríguez aseguró que «adivinar el futuro no es tan difícil», por lo que sabe cuáles serán los argumentos de las empresas para tratar de evadir la nueva norma que los obligará a poner en las etiquetas el contenido calórico de sus productos.

Con frac y sombrero de copa, la senadora advirtió que las empresas comenzarán una campaña de noticias falsas en contra de la nueva norma, que aseguró, evitaría que 600 mil personas mueran a causa de la diabetes.

«No se dejen engañar, la industria chatarra viene envenenando a la población desde hace años, este etiquetado puede evitar que 600 mil personas mueran de diabetes. Todas esas fake news que van a empezar a aparecer, háganlas a un lado porque nos urge que México tenga este etiquetado frontal, que por supuesto no resuelve la salud, así como los rayos x no resuelven una enfermedad, te dan un gran diagnostico, y en este caso podrás sabes saber qué diablos viene dentro de las bolsitas que come tanta gente», afirmó en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El pasado periodos de sesiones, el Senado y la Cámara de Diputados avalaron la NOM 51 que obliga a las empresas a incluir en las etiquetas el contenido calórico y compuestos de sus productos; ante esto, las empresas han argumentado que sufrirán pérdidas, sin embargo, la senadora y el activista señalaron que son los mismos argumentos que esgrimen en todos los países en donde se les obliga a lo mismo.

— Alejandro Calvillo: lo primero que va a decir es lo que dijo que Chile, en Perú, en Uruguay, que no se le consultó, que no se le tomó en cuenta a pesar de que yo estuve en el grupo de trabajo y estaba lleno de la industria.— Jesusa Rodríguez: Y van a decir que va a quebrar la economía nacional, que la industria del azúcar se va a venir abajo, que no es una solución para salud de los mexicanos. — Alejandro Calvillo: que ellos no son el problema, que el problema es multifactorial, que los consumidores no vamos a poder elegir entre un producto y el otro. — Jesusa Rodríguez: que por ejemplo las garnachas son el problema y no tiene etiquetado frontal. — Alejandro Calvillo: que el problema es que la gente no hace actividad física. — Jesusa Rodríguez: o que los niños deberían decidir libremente lo que comen— Alejandro Calvillo: los argumentos ya los conocemos, los repiten en un país y en otro y en meter el temor de que esto va a ser un crisis tremenda.