Con carta a AMLO, piden detener fracking en territorio poblano

«Reconocemos el interés común que nos une por detener el fracking en México, el cual es parte de los 100 compromisos de su gobierno» recordó la Alianza Mexicana contra el Fracking, en la carta que entregó el pasado 16 de julio al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a propósito de que aún no se materializa esta promesa, misiva que también recuerda que los proyectos que usan esta modalidad extractiva, alcanzan territorio poblano.

Esta alianza que conjunta el esfuerzo de más de 40 organizaciones civiles y sociales de diversos estados del país, -algunas de ellas agrupaciones con presencia o surgidas en territorio poblano- puntualiza que en mayo pasado hicieron pública la investigación que detalla la aprobación en esta administración federal de siete planes de exploración que incluyen la realización de actividades en yacimientos no convencionales incluyendo la intención de perforar y fracturar pozos.

Además, para 2020 se aprobó un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos para el desarrollo de proyectos que requieren el uso de fracking. Es por ello que nos dirigimos respetuosamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreciendo las pruebas de nuestras investigaciones que ponen de manifiesto que el fracking en México continúa, por lo que le solicitamos urgentemente el cumplimiento de su compromiso 75, a través de un decreto de suspensión del fracking en México.

«En varias ocasiones a lo largo de su administración, y más recientemente hace unas semanas, usted ha reiterado públicamente que el fracking no se realiza en México. No obstante, nuestra más reciente investigación publicada el 19 de mayo “Estado de la explotación de hidrocarburos no convencionales en México”, nos muestra que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) bajo su administración autorizó siete planes de exploración en 2019 que involucran el uso de fracking y es Pemex Exploración y Producción (PEP) la encargada de gestionar seis de las áreas aprobadas, mientras que la Operadora de Campos DWF es responsable del área restante. Todos los planes abarcan una superficie de 800 mil km2 en los estados de Veracruz y Puebla, en la cuenca Tampico-Misantla», se lee en la misiva.

LOS POZOS

Según de la fuente, los pozos de exploración en yacimientos no convencionales autorizados por la CNH, incluyen cinco pozos de exploración, dos en territorio poblano, uno en Tamaulipas y dos directamente en territorio poblano: el de Pantepec, cuya fecha de perforación inicial 23 de agosto de 2018 y que terminó el 10 de enero de 2019, conocido bajo el nombre de reposo Pankiwi 1 EXP, autorizado el 11 de junio de 2018 y asignado al contrato AE-0073-2M-Puchut-01.

El segundo contrato en territorio poblano es en el municipio de Venustiano Carranza, también terminado, cuya fecha de perforación inició el 21 de abril de 2018 y su terminación fue el 30 de noviembre de ese año. Es el pozo conocido como Maxochitl-1 EXP, autorizado el 23 de enero de 2018, bajo la asignación o contrato AE-0073-2M-Puchut-01.

La experta en temas de fracking, Aroa de la Fuente, destacó que de los cinco pozos autorizados en 2018, 3 siguieron operando durante el gobierno de la 4T. En el caso del proyecto Pankiwi, que inciden territorio poblano, se han reportado daños a la población de la zona que no fue informada del proyecto. En 2019, los pozos Maxochitl que también inciden territorio poblano, así como Pankiwi y Kaneni se encontraban produciendo hidrocarburos, lo que fue permitido mediante el Plan de Exploración a Pemex Exploración y Producción (PEP).

LOS PLANES

La CNH aprueba a Pemex 6 planes de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en 2019, además, aprueba uno de exploración convencional que incluye actividad no convencional y, en total, en estos planes se contempla fracturar entre seis y 10 pozos entre 2019 y 2021. Además de que existe el Plan de Desarrollo para la Extracción, aún vigente.

En los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción aprobados por la CNH, de los ocho vigentes, al menos 4 tienen incidencia en territorio poblano. Por ejemplo, el contrato AE-0282-2M-Amatitlán, operado por PEP, en la cuenca sedimentaria Tampico-Misantla, con influencia en Veracruz y Puebla, incide en directamente en el municipio de Francisco Z Mena. El tipo de plan de exploración, lo que abre la posibilidad a posterior explotación, aprobado el 11 de febrero de 2019 para un tipo de yacimiento no convencional en los pozos Patsay-1EXP y Solim-1EXP, con fecha de exploración estimada de octubre de 2019 a enero de 2020.

Está el contrato AE-0387-2M-Humapa, para la zona Tampico-Misantla, de exploración y también en Francisco Z Mena, que fue aprobado el 25 de junio de 2019, es de tipo de yacimiento no convencional y su nombre es Laxis-1EXP. La perforación estimada es en junio del año próximo, estará a cargo de PEP.

El tercer pozo es a través de Operadora de Campos DWF S.A. de CV, para la cuenca Tampico-Misantla y en el municipio de Francisco Z Mena, de exploración y el tipo de yacimientos no convencional. La fecha de aprobación fue el 14 de noviembre de 2019, bajo el pozo de nombre Loa-1EXP, a iniciarse en diciembre de 2020.

A través del PEP, el contrato A-0122-Tampico-Misantla, que también abarca Veracruz y Puebla (en el municipio de Francisco Z Mena), en fase de exploración que fue aprobado el 6 de diciembre de 2019, para un tipo de yacimiento convencional, en los pozos Moxochitl-1EXP (exploración estimada a partir del 21 de abril de 2018), Kaneni-1EXP (de perforación estimada del 16 de agosto de 2018) y Pankiwi-1EXP (exploración estimada del 23 de agosto de 2018.

Estrategia 2.2 del Plan de Negocios de Pemex, 2019-2023, publicado el 16 de julio contempla continuar con la exploración de «plays» y áreas fronteras donde se encuentran aceite y gas en las lutitas. El uso de esta tecnología será clave para Pemex y México, una vez que las condiciones económicas, regulatorias, ambientales y sociales sean propicias para continuar la exploración y pasar a la extracción, según los apuntes de la investigadora que abundan en que los ajustes a asignaciones del 27 de agosto mantuvieron las relativas a las no convencionales.