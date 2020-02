Con cadenas, pobladores de Magdalena Tetela toman la presidencia auxiliar

Acajete, Pue.- Cerca de cien pobladores de la junta auxiliar de la Magdalena Tetela en Acajete, cerraron la mañana de este lunes las instalaciones de la presidencia, exigen más seguridad en la zona, así como la protección por parte del edil auxiliar a grupos delictivos.

Fue alrededor de las 08:30 am, cuando un grupo de pobladores de esta zona, decidieron cerrar con cadenas las instalaciones de la presidencia, lugar donde piden la destitución del edil auxiliar Roberto Flores Dominguez. » No hay seguridad, no hay obra, no hay trabajo por parte de Roberto que se vaya» son los gritos de reclamos de los ciudadanos.

Los vecinos indican que hasta que no llegue el alcalde Roberto Ramirez Cervantes para dialogar y destituir al presidente auxiliar, no reabrirán las presidencia.

Trabajadores que quedaron encerrados se estarán brincando del inmueble para abandonarlo ya que los pobladores amenazan con quemar patrullas y entrar a las oficinas.

