Comparecen tres secretarios; Morena elogia sus resultados

Con los aplausos de los diputados de Morena, los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, y Planeación y Finanzas comparecieron ante la LX legislatura del Congreso, para resaltar los logros de los primeros cinco meses de gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta.

A una semana de tomar el cargo, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez fue el primero en presentar un informe de la dependencia que dejó Fernando Manzanilla, y lo hizo con las felicitaciones de los diputados de Morena y PT, con excepción de José Juan Espinosa, quien en más de una ocasión quiso interrumpirlo sin lograrlo y que más tarde fue callado por el diputado sin partido, Marcelo García Almaguer, con un “ya siéntese señor”.

Las primeras preguntas que David Méndez recibió fueron de la diputada sin partido, María del Carmen Saavedra Fernández, sobre el cumplimiento de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, de las que salió bien librado al mencionar que está en espera de las observaciones que hará la CONAVIM y que se invirtieron 2.1 millones de pesos.

Enseguida Uruviel González Vieyra de Compromiso por Puebla cuestionó al funcionario sobre el criterio para prevenir los linchamientos en el estado. Aquí, el secretario logró sortear la pregunta al señalar que se refuerzan las acciones de coordinación y capacitación entre el estado y elementos de seguridad pública municipal para atender los intentos de linchamiento y que por medio del diálogo se solucionan los conflictos.

De Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, preguntó sobre el compromiso y las acciones del gobierno con los grupos vulnerables para eliminar la brecha de desigualdad. También Juan Pablo Kuri Carballo del Partido Verde, lanzó el cuestionamiento sobre los avances para atender la Alerta de Género, declarada en abril de 2019 en 50 municipios de Puebla.

Sobre la búsqueda de personas y la inseguridad preguntaron los diputados del PRD, Armando García Avendaño, y de Morena, Héctor Alonso Granados.

La priista Rocío García Olmedo cuestionó a David Méndez sobre los menores que quedan en el abandono por el delito de feminicidio y otros que atentan contra las mujeres, pues destacó la discordancia entre las cifras de las autoridades y las organizaciones civiles.

El secretario no dudó en anunciar que en el gobierno de Miguel Barbosa se instalará la Comisión de Atención a Víctimas de Violencia, que atenderá a los hijos de mujeres víctimas de feminicidios, ya que en Puebla suman 126 niños huérfanos por este delito.

Durante la comparecencia, el diputado del PAN, Oswaldo Jiménez López pidió dejar de culpar a los gobiernos panistas de la inseguridad, pero el funcionario barbosista refutó el señalamiento al presumir que en Puebla la administración estatal cambió de régimen.

“No somos lo mismo que el pasado, somos diferentes, la transformación de Puebla significa acabar con el escenario que ha llevado a nuestro estado a la ruina”, sentenció David Méndez mientras el bloque morenista le rendía aplausos.

NO SOY INAMOVIBLE: SECRETARIO DE SEGURIDAD

El secretario de Seguridad Pública, Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez, fue el segundo en comparecer y presumir que la incidencia delictiva se redujo en cinco meses en 31 por ciento, citando datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluso adelantó que para el 24 de enero ya estarán las mil patrullas y de las que ya operan en la entidad admitió que fueron pintadas de guinda porque es la imagen del actual gobierno.

Es más, hasta puso su nombramiento sobre la mesa para decir que si no cumple las expectativas se irá, ya que no es inamovible.

“La entidad era el número 32 de patrullas hasta antes de la adquisición de las mil patrullas, si hubiera habido 33 entidades a lo mejor era la 33. Hay un déficit de 8 mil 400 policías, eso se generó en muchos años. Si no lo logramos ya nos juzgará la historia y nuestros superiores porque no somos inamovibles, si no logramos los objetivos el gobernador podrá optar por otras personas”, dijo al responder a la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia.

La última en comparecer ante los diputados fue la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro y Corro, quien justificó el reemplacamiento que se aplicará este 2020 al mencionar que no es una medida recaudatoria y que para este proceso se prevén obtener 500 millones de pesos con los que se podrá ampliar el presupuesto de otras secretarías.

En el pleno, el diputado José Juan Espinosa interrumpió a la secretaria en más de una ocasión para mostrar pancartas que decían “Barbosa miente”, “Patjane y Valencia libertad”, “Presos políticos libertad” y “No al placazo” para criticar las acciones de Barbosa.

